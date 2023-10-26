https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html

В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале

В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале - РИА Новости, 26.10.2023

В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале

Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:47

2023-10-26T09:47

2023-10-26T09:47

пермь

аскольд запашный

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg

ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве и краевом управлении Роспотребнадзора. "Среди участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выявлены неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. За всеми участниками установлено медицинское наблюдение. В краевом Минздраве пояснили, что на симптомы острого гастроэнтерита вечером в среду пожаловались шесть участников конкурса, в цирке они были осмотрены медиками, их состояние оценено как стабильное. По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (считая ранее обратившихся) госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. "На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь", - уточнили в ведомстве. Представитель организатора фестиваля (государственный Центр по реализации проектов в сфере культуры) пояснил агентству, что участники завтракали и ужинали "по месту своего проживания - в гостинице "Профсоюзная", а обед осуществлялся в рамках привозного питания — от субподрядчика ИП Шилов Александр Васильевич". Организатор также начал проверку по своей линии. На конкурс в Пермь съехались 168 человек из 34 цирковых коллективов: гимнастов, жонглеров, клоунов и акробатов. По данным мэрии, в четверг вечером запланирован гала-концерт с лучшими номерами участников. В экспертный совет входят братья Эдгард и Аскольд Запашные и другие известные представители отрасли.

https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермь, аскольд запашный, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)