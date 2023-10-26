https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html
В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале
В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале - РИА Новости, 26.10.2023
В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале
Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:47
2023-10-26T09:47
2023-10-26T09:47
пермь
аскольд запашный
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве и краевом управлении Роспотребнадзора. "Среди участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выявлены неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. За всеми участниками установлено медицинское наблюдение. В краевом Минздраве пояснили, что на симптомы острого гастроэнтерита вечером в среду пожаловались шесть участников конкурса, в цирке они были осмотрены медиками, их состояние оценено как стабильное. По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (считая ранее обратившихся) госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. "На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь", - уточнили в ведомстве. Представитель организатора фестиваля (государственный Центр по реализации проектов в сфере культуры) пояснил агентству, что участники завтракали и ужинали "по месту своего проживания - в гостинице "Профсоюзная", а обед осуществлялся в рамках привозного питания — от субподрядчика ИП Шилов Александр Васильевич". Организатор также начал проверку по своей линии. На конкурс в Пермь съехались 168 человек из 34 цирковых коллективов: гимнастов, жонглеров, клоунов и акробатов. По данным мэрии, в четверг вечером запланирован гала-концерт с лучшими номерами участников. В экспертный совет входят братья Эдгард и Аскольд Запашные и другие известные представители отрасли.
https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, аскольд запашный, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Пермь, Аскольд Запашный, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале
В Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве и краевом управлении Роспотребнадзора.
"Среди участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выявлены неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - рассказали в Роспотребнадзоре.
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В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. За всеми участниками установлено медицинское наблюдение.
В краевом Минздраве пояснили, что на симптомы острого гастроэнтерита вечером в среду пожаловались шесть участников конкурса, в цирке они были осмотрены медиками, их состояние оценено как стабильное.
По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (считая ранее обратившихся) госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус.
"На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь", - уточнили в ведомстве.
Представитель организатора фестиваля (государственный Центр по реализации проектов в сфере культуры) пояснил агентству, что участники завтракали и ужинали "по месту своего проживания - в гостинице "Профсоюзная", а обед осуществлялся в рамках привозного питания — от субподрядчика ИП Шилов Александр Васильевич". Организатор также начал проверку по своей линии.
На конкурс в Пермь съехались 168 человек из 34 цирковых коллективов: гимнастов, жонглеров, клоунов и акробатов. По данным мэрии, в четверг вечером запланирован гала-концерт с лучшими номерами участников. В экспертный совет входят братья Эдгард и Аскольд Запашные
и другие известные представители отрасли.