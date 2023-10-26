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На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
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Архангельская область
 
16:29 26.10.2023 (обновлено: 16:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proekt-1905431558.html
На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей
На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей
На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Архангельской области выделено 3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:29
2023-10-26T16:35
архангельская область
архангельская область
россия
александр цыбульский
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Архангельской области выделено 3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что Архангельская область с самого начала активно участвует в программе, являющейся частью президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". "Продолжаем строительство еще восьми объектов водоснабжения. В целом на реализацию федпроекта в Архангельской области до 2024 года выделено три миллиарда рублей", - написал Цыбульский. Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в 2019 году. Он является составляющей национального проекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным и предусматривает модернизацию водоочистных станций. Благодаря ему в 83 регионах России строятся новые и модернизируются действующие системы централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить россиян качественной водой. При этом Архангельская область входит в число лидеров по реконструкции объектов водоснабжения. По данным правительства Архангельской области, в 2020-2023 годах в ряде муниципалитетов введено в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения. Фактические затраты на их строительство составили 804,3 миллиона рублей. "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода" позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян", - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.
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архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин
На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей

На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили три миллиарда рублей

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Архангельской области выделено 3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что Архангельская область с самого начала активно участвует в программе, являющейся частью президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". "Продолжаем строительство еще восьми объектов водоснабжения. В целом на реализацию федпроекта в Архангельской области до 2024 года выделено три миллиарда рублей", - написал Цыбульский.
Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в 2019 году. Он является составляющей национального проекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным и предусматривает модернизацию водоочистных станций. Благодаря ему в 83 регионах России строятся новые и модернизируются действующие системы централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить россиян качественной водой. При этом Архангельская область входит в число лидеров по реконструкции объектов водоснабжения.
По данным правительства Архангельской области, в 2020-2023 годах в ряде муниципалитетов введено в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения. Фактические затраты на их строительство составили 804,3 миллиона рублей. "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода" позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян", - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.
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Архангельская областьАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
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