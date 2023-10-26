https://ria.ru/20231026/proekt-1905431558.html

На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей

На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023

На проект "Чистая вода" в Архангельской области выделили 3 миллиарда рублей

На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Архангельской области выделено 3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:29

2023-10-26T16:29

2023-10-26T16:35

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Архангельской области выделено 3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что Архангельская область с самого начала активно участвует в программе, являющейся частью президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". "Продолжаем строительство еще восьми объектов водоснабжения. В целом на реализацию федпроекта в Архангельской области до 2024 года выделено три миллиарда рублей", - написал Цыбульский. Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в 2019 году. Он является составляющей национального проекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным и предусматривает модернизацию водоочистных станций. Благодаря ему в 83 регионах России строятся новые и модернизируются действующие системы централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить россиян качественной водой. При этом Архангельская область входит в число лидеров по реконструкции объектов водоснабжения. По данным правительства Архангельской области, в 2020-2023 годах в ряде муниципалитетов введено в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения. Фактические затраты на их строительство составили 804,3 миллиона рублей. "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода" позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян", - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин