Рейтинг@Mail.ru
Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/produktsiya-1905278559.html
Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода
Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода - РИА Новости, 26.10.2023
Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода
Послу Республики Сенегал в РФ, находящемуся сейчас в Бурятии, представили линейку техники, которую производят на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T02:31
2023-10-26T02:31
алексей цыденов
россия
сенегал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101924/67/1019246732_0:47:2830:1639_1920x0_80_0_0_86f898b955511f65e42ae3783c77af23.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Послу Республики Сенегал в РФ, находящемуся сейчас в Бурятии, представили линейку техники, которую производят на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава республики Алексей Цыденов. В своем Telegram-канале он написал, что посол Республики Сенегал в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин сейчас работает в Бурятии. "Показал послу наши промышленные возможности Улан-Удэнского авиазавода. Он ознакомился с широкой линейкой авиапродукции нашего флагмана и даже полетал за штурвалом вертолета на симуляторе для пилотов. С африканскими странами наш авиазавод работает давно. Техника зарекомендовала себя исключительно с лучшей стороны на континенте. Продолжаем развивать перспективные направления международного сотрудничества", - написал Цыденов. Он также отметил, что посол принял участие в семинаре "Креативные индустрии в туризме" и в фестивале кулинарии "Гастрокэмп-2023", на презентационном гала-ужине "Меню Бурятии" отведал блюда, разработанные для продвижения гастрономического бренда Бурятии.
https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html
россия
сенегал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101924/67/1019246732_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_5a914a6b08d3a275e008b6fbf12b8110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей цыденов, россия, сенегал
Алексей Цыденов, Россия, Сенегал
Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода

Послу Республики Сенегал в России показали продукцию Улан-Удэнского авиазавода

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкУлан-Удэнский авиационный завод
Улан-Удэнский авиационный завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Улан-Удэнский авиационный завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Послу Республики Сенегал в РФ, находящемуся сейчас в Бурятии, представили линейку техники, которую производят на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
В своем Telegram-канале он написал, что посол Республики Сенегал в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин сейчас работает в Бурятии.
"Показал послу наши промышленные возможности Улан-Удэнского авиазавода. Он ознакомился с широкой линейкой авиапродукции нашего флагмана и даже полетал за штурвалом вертолета на симуляторе для пилотов. С африканскими странами наш авиазавод работает давно. Техника зарекомендовала себя исключительно с лучшей стороны на континенте. Продолжаем развивать перспективные направления международного сотрудничества", - написал Цыденов.
Он также отметил, что посол принял участие в семинаре "Креативные индустрии в туризме" и в фестивале кулинарии "Гастрокэмп-2023", на презентационном гала-ужине "Меню Бурятии" отведал блюда, разработанные для продвижения гастрономического бренда Бурятии.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке
23 октября, 13:46
 
Алексей ЦыденовРоссияСенегал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала