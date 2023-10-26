https://ria.ru/20231026/produktsiya-1905278559.html

Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода

Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода - РИА Новости, 26.10.2023

Послу Сенегала представили линейку продукции Улан-Удэнского авиазавода

Послу Республики Сенегал в РФ, находящемуся сейчас в Бурятии, представили линейку техники, которую производят на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T02:31

2023-10-26T02:31

2023-10-26T02:31

алексей цыденов

россия

сенегал

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Послу Республики Сенегал в РФ, находящемуся сейчас в Бурятии, представили линейку техники, которую производят на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава республики Алексей Цыденов. В своем Telegram-канале он написал, что посол Республики Сенегал в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин сейчас работает в Бурятии. "Показал послу наши промышленные возможности Улан-Удэнского авиазавода. Он ознакомился с широкой линейкой авиапродукции нашего флагмана и даже полетал за штурвалом вертолета на симуляторе для пилотов. С африканскими странами наш авиазавод работает давно. Техника зарекомендовала себя исключительно с лучшей стороны на континенте. Продолжаем развивать перспективные направления международного сотрудничества", - написал Цыденов. Он также отметил, что посол принял участие в семинаре "Креативные индустрии в туризме" и в фестивале кулинарии "Гастрокэмп-2023", на презентационном гала-ужине "Меню Бурятии" отведал блюда, разработанные для продвижения гастрономического бренда Бурятии.

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россия

сенегал

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алексей цыденов, россия, сенегал