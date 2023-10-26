https://ria.ru/20231026/prizemlenie-1905460322.html
Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales
Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales - РИА Новости, 26.10.2023
Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales
Роскомнадзор включил Go Travel Un Limited, которому принадлежит "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в России, следует из... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:52
2023-10-26T17:52
2023-10-26T18:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор включил Go Travel Un Limited, которому принадлежит "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в России, следует из сообщения регулятора."Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", - говорится в релизе.Отмечается, что Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о "приземлении", поскольку на своем информационном ресурсе распространяет информацию на русском языке. В свою очередь суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч российских пользователей."Включение в перечень лиц, подлежащих "приземлению", накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", - добавили там.
https://ria.ru/20230809/bilety-1888893205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales
РКН включил Go Travel Un Limited в список компаний, подлежащих "приземлению"
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор включил Go Travel Un Limited, которому принадлежит "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в России, следует из сообщения регулятора.
"Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", - говорится в релизе.
Отмечается, что Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о "приземлении", поскольку на своем информационном ресурсе распространяет информацию на русском языке. В свою очередь суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч российских пользователей.
"Включение в перечень лиц, подлежащих "приземлению", накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", - добавили там.
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