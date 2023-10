https://ria.ru/20231026/prizemlenie-1905460322.html

Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales

2023-10-26T18:13

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор включил Go Travel Un Limited, которому принадлежит "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в России, следует из сообщения регулятора."Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", - говорится в релизе.Отмечается, что Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о "приземлении", поскольку на своем информационном ресурсе распространяет информацию на русском языке. В свою очередь суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч российских пользователей."Включение в перечень лиц, подлежащих "приземлению", накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", - добавили там.

