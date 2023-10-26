https://ria.ru/20231026/prisvoenie-1905478383.html

Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей

Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023

Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении известного банкира Сергея Пугачева, которому инкриминируется присвоение 28,7 миллиарда... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:03

2023-10-26T19:03

2023-10-26T19:03

россия

москва

париж

дмитрий амунц

александр диденко

сергей пугачев

генеральная прокуратура рф

международный промышленный банк

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении известного банкира Сергея Пугачева, которому инкриминируется присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пугачева. Он обвиняется по статьям "Присвоение" и "Организация злоупотребления полномочиями". После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе. По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей. Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка. В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиардов рублей, в результате кредитная организация обанкротилась. Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.

https://ria.ru/20231002/deputat-1899824200.html

https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html

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россия, москва, париж, дмитрий амунц, александр диденко, сергей пугачев, генеральная прокуратура рф, международный промышленный банк