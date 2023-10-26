https://ria.ru/20231026/prisvoenie-1905478383.html
Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей
Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении известного банкира Сергея Пугачева, которому инкриминируется присвоение 28,7 миллиарда... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:03
2023-10-26T19:03
2023-10-26T19:03
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дмитрий амунц
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сергей пугачев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении известного банкира Сергея Пугачева, которому инкриминируется присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пугачева. Он обвиняется по статьям "Присвоение" и "Организация злоупотребления полномочиями". После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе. По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей. Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка. В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиардов рублей, в результате кредитная организация обанкротилась. Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.
https://ria.ru/20231002/deputat-1899824200.html
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россия, москва, париж, дмитрий амунц, александр диденко, сергей пугачев, генеральная прокуратура рф, международный промышленный банк
Россия, Москва, Париж, Дмитрий Амунц, Александр Диденко, Сергей Пугачев, Генеральная прокуратура РФ, Международный промышленный банк
Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей
Банкира Пугачева заочно будут судить за присвоение 28,7 миллиарда рублей