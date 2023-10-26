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Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде - РИА Новости, 26.10.2023
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11:04 26.10.2023 (обновлено: 15:25 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pristup-1905323756.html
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде - РИА Новости, 26.10.2023
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде
Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:04
2023-10-26T15:25
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краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.В зале суда Курганинского района рассматривалось уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Внезапно у подсудимой случился сердечный приступ. Секретарь обратился за помощью к приставам."Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров застали женщину в бессознательном состоянии. &lt;...&gt; Судебные приставы сделали ей непрямой массаж сердца, что в конечном итоге оказало решающее значение. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи женщина пришла в сознание", — говорится в сообщении. Врачи выявили у пациентки сильный скачок артериального давления и отметили, что действия судебных приставов спасли ей жизнь.
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происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде

Сотрудники ФССП на Кубани спасли женщину, у которой в суде случился приступ

© Фото : ГУ ФССП России по Краснодарскому краю/ВКонтактеСотрудники ФССП Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров, спасшие женщину в зале суда в Краснодарском крае
Сотрудники ФССП Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров, спасшие женщину в зале суда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : ГУ ФССП России по Краснодарскому краю/ВКонтакте
Сотрудники ФССП Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров, спасшие женщину в зале суда в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
В зале суда Курганинского района рассматривалось уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Внезапно у подсудимой случился сердечный приступ. Секретарь обратился за помощью к приставам.
"Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров застали женщину в бессознательном состоянии. <...> Судебные приставы сделали ей непрямой массаж сердца, что в конечном итоге оказало решающее значение. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи женщина пришла в сознание", — говорится в сообщении.
Врачи выявили у пациентки сильный скачок артериального давления и отметили, что действия судебных приставов спасли ей жизнь.
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Хорошие новостиПроисшествияЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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