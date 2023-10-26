https://ria.ru/20231026/pristup-1905323756.html

Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде

Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде - РИА Новости, 26.10.2023

Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде

Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:04

2023-10-26T11:04

2023-10-26T15:25

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КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.В зале суда Курганинского района рассматривалось уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Внезапно у подсудимой случился сердечный приступ. Секретарь обратился за помощью к приставам."Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров застали женщину в бессознательном состоянии. <...> Судебные приставы сделали ей непрямой массаж сердца, что в конечном итоге оказало решающее значение. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи женщина пришла в сознание", — говорится в сообщении. Врачи выявили у пациентки сильный скачок артериального давления и отметили, что действия судебных приставов спасли ей жизнь.

https://ria.ru/20231017/spasenie-1903285450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)