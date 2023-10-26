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Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде - РИА Новости, 26.10.2023
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде
Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:04
2023-10-26T11:04
2023-10-26T15:25
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КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Судебные приставы в Краснодарском крае спасли жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ во время заседания, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.В зале суда Курганинского района рассматривалось уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Внезапно у подсудимой случился сердечный приступ. Секретарь обратился за помощью к приставам."Роман Лаврентьев и Денис Кожеуров застали женщину в бессознательном состоянии. <...> Судебные приставы сделали ей непрямой массаж сердца, что в конечном итоге оказало решающее значение. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи женщина пришла в сознание", — говорится в сообщении. Врачи выявили у пациентки сильный скачок артериального давления и отметили, что действия судебных приставов спасли ей жизнь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Кубанские приставы спасли женщину, у которой остановилось сердце в суде
Сотрудники ФССП на Кубани спасли женщину, у которой в суде случился приступ