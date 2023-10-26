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Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 26.10.2023
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15:27 26.10.2023 (обновлено: 15:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/prigovor-1905414939.html
Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе
Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 26.10.2023
Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения отряда "Азов"*, обстреливавшего из гранатомета дома в Мариуполе, в том числе для съёмок... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:27
2023-10-26T15:33
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения отряда "Азов"*, обстреливавшего из гранатомета дома в Мариуполе, в том числе для съёмок постановочных роликов, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего командира отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Сергея Пюрко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 5 марта 2022 года осужденный, находясь в расположении взвода, "в целях пропаганды Вооруженных сил Украины и поднятия боевого духа военнослужащих получил приказ о записи фейкового видеоролика". "Исполняя приказ, Пюрко совместно с военнослужащими пресс-службы "Азова" прибыл во двор многоквартирного дома №104 по проспекту Мира в Мариуполе, где из гранатомета произвел два прицельных выстрела в балконы третьего и четвертого этажей жилого дома. Его действия записывались на камеру, а он в процессе действия давал недостоверные комментарии о том, что в местах попадания выпущенных им снарядов якобы находятся военнослужащие ВС РФ", - говорится в релизе. Кроме того, с 12 по 14 марта того же года Пюрко, находясь на чердаке многоквартирного дома, в ходе дежурства обнаружил в окне квартиры многоквартирного дома № 107 по проспекту Мира гражданского, жившего там с супругой и маленьким сыном. По незаконному приказу командира Пюрко выстрелил в квартиру из гранатомета, однако семья смогла укрыться от обстрела и выжила. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пюрко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Организация, признанная террористической в России
https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе

ВС ДНР дал боевику "Азова" 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения отряда "Азов"*, обстреливавшего из гранатомета дома в Мариуполе, в том числе для съёмок постановочных роликов, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего командира отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Сергея Пюрко", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что 5 марта 2022 года осужденный, находясь в расположении взвода, "в целях пропаганды Вооруженных сил Украины и поднятия боевого духа военнослужащих получил приказ о записи фейкового видеоролика".
«
"Исполняя приказ, Пюрко совместно с военнослужащими пресс-службы "Азова" прибыл во двор многоквартирного дома №104 по проспекту Мира в Мариуполе, где из гранатомета произвел два прицельных выстрела в балконы третьего и четвертого этажей жилого дома. Его действия записывались на камеру, а он в процессе действия давал недостоверные комментарии о том, что в местах попадания выпущенных им снарядов якобы находятся военнослужащие ВС РФ", - говорится в релизе.
Кроме того, с 12 по 14 марта того же года Пюрко, находясь на чердаке многоквартирного дома, в ходе дежурства обнаружил в окне квартиры многоквартирного дома № 107 по проспекту Мира гражданского, жившего там с супругой и маленьким сыном.
По незаконному приказу командира Пюрко выстрелил в квартиру из гранатомета, однако семья смогла укрыться от обстрела и выжила.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пюрко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
* Организация, признанная террористической в России
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