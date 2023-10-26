https://ria.ru/20231026/prigovor-1905414939.html

Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе

Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 26.10.2023

Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения отряда "Азов"*, обстреливавшего из гранатомета дома в Мариуполе, в том числе для съёмок... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:27

2023-10-26T15:27

2023-10-26T15:33

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения отряда "Азов"*, обстреливавшего из гранатомета дома в Мариуполе, в том числе для съёмок постановочных роликов, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего командира отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Сергея Пюрко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 5 марта 2022 года осужденный, находясь в расположении взвода, "в целях пропаганды Вооруженных сил Украины и поднятия боевого духа военнослужащих получил приказ о записи фейкового видеоролика". "Исполняя приказ, Пюрко совместно с военнослужащими пресс-службы "Азова" прибыл во двор многоквартирного дома №104 по проспекту Мира в Мариуполе, где из гранатомета произвел два прицельных выстрела в балконы третьего и четвертого этажей жилого дома. Его действия записывались на камеру, а он в процессе действия давал недостоверные комментарии о том, что в местах попадания выпущенных им снарядов якобы находятся военнослужащие ВС РФ", - говорится в релизе. Кроме того, с 12 по 14 марта того же года Пюрко, находясь на чердаке многоквартирного дома, в ходе дежурства обнаружил в окне квартиры многоквартирного дома № 107 по проспекту Мира гражданского, жившего там с супругой и маленьким сыном. По незаконному приказу командира Пюрко выстрелил в квартиру из гранатомета, однако семья смогла укрыться от обстрела и выжила. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пюрко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Организация, признанная террористической в России

https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф