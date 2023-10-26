https://ria.ru/20231026/prigovor-1905285319.html

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - РИА Новости, 26.10.2023

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

Военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы в ДНР и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, информирует Южно-Сахалинский... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T05:37

2023-10-26T05:37

2023-10-26T05:37

донецкая народная республика

южно-сахалинск

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы в ДНР и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, информирует Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. "Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. В суде установлено, что мужчина самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. После трехнедельного отсутствия он добровольно прибыл на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html

донецкая народная республика

южно-сахалинск

сахалин

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донецкая народная республика, южно-сахалинск, сахалин, происшествия