Рейтинг@Mail.ru
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/prigovor-1905285319.html
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - РИА Новости, 26.10.2023
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации
Военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы в ДНР и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, информирует Южно-Сахалинский... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:37
2023-10-26T05:37
донецкая народная республика
южно-сахалинск
сахалин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы в ДНР и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, информирует Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. "Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. В суде установлено, что мужчина самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. После трехнедельного отсутствия он добровольно прибыл на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html
донецкая народная республика
южно-сахалинск
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, южно-сахалинск, сахалин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Южно-Сахалинск, Сахалин, Происшествия
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

Суд на Сахалине приговорил сбежавшего из зоны СВО бойца к четырем годам колонии

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы в ДНР и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, информирует Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
«
"Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
В суде установлено, что мужчина самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. После трехнедельного отсутствия он добровольно прибыл на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске.
Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Суд приговорил бывшего военного к 14 годам колонии за госизмену
25 апреля, 14:27
 
Донецкая Народная РеспубликаЮжно-СахалинскСахалинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала