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Липецкие предприниматели получили гранты "Легкий старт" на развитие
Липецкие предприниматели получили гранты "Легкий старт" на развитие - РИА Новости, 26.10.2023
Липецкие предприниматели получили гранты "Легкий старт" на развитие
Девять начинающих бизнесменов Липецкой области стали победителями областного конкурса и получили гранты "Легкий старт", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:32
2023-10-26T10:32
2023-10-26T10:32
липецкая область
игорь артамонов
бизнес
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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Девять начинающих бизнесменов Липецкой области стали победителями областного конкурса и получили гранты "Легкий старт", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, сумма гранта составляет 600 тысяч рублей. Полученные средства можно направить на приобретение земли, аренду помещений, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации. Артамонов отметил, что грант "Легкий старт" был учрежден для начинающих предпринимателей в 2019 году. За четыре года более 60 соискателей получили поддержку на сумму около 40 миллионов рублей. "Все проекты очень интересные. Мы видим и импортозамещение, и развитие сферы общественного питания, и детский спорт, и новые услуги в коммунальном хозяйстве. Надеюсь, полученные гранты станут отличным стартом для ваших идей, а предложенные вами концепции сделают жизнь населения Липецкой области лучше", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, бизнес
Липецкая область, Игорь Артамонов, Бизнес
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Девять начинающих бизнесменов Липецкой области стали победителями областного конкурса и получили гранты "Легкий старт", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, сумма гранта составляет 600 тысяч рублей. Полученные средства можно направить на приобретение земли, аренду помещений, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации.
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отметил, что грант "Легкий старт" был учрежден для начинающих предпринимателей в 2019 году. За четыре года более 60 соискателей получили поддержку на сумму около 40 миллионов рублей.
"Все проекты очень интересные. Мы видим и импортозамещение, и развитие сферы общественного питания, и детский спорт, и новые услуги в коммунальном хозяйстве. Надеюсь, полученные гранты станут отличным стартом для ваших идей, а предложенные вами концепции сделают жизнь населения Липецкой области лучше", – сказал Артамонов.