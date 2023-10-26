https://ria.ru/20231026/predlozheniya-1905387947.html
Лавров рассказал о позиции России на предложения по снижению конфронтации
Лавров рассказал о позиции России на предложения по снижению конфронтации - РИА Новости, 26.10.2023
Лавров рассказал о позиции России на предложения по снижению конфронтации
Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:12
2023-10-26T14:12
2023-10-26T14:12
россия
сергей лавров
москва
украина
владимир путин
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе общения с журналистами в Минске российского министра спросили, что необходимо для снижения градуса конфронтации. "Сейчас на первом плане, наверное, не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва не уходит от переговоров. "Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают, после того как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы... А если уж на поле боя, то на поле боя", - отметил глава МИД РФ. "Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит (Владимир) Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры с правительством Владимира Путина", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905387203.html
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россия, сергей лавров, москва, украина, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Москва, Украина, Владимир Путин
Лавров рассказал о позиции России на предложения по снижению конфронтации
Лавров: РФ не избегает предложений по снижению конфронтации, но их не поступает