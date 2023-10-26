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В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке
В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке - РИА Новости, 26.10.2023
В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке
В городском парке Саратова загорелся павильон с животными, погибли более 40 питомцев, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:04
2023-10-26T09:04
2023-10-26T10:39
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. В городском парке Саратова загорелся павильон с животными, погибли более 40 питомцев, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы", — говорится в публикации.В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что на территории городского парка горели два деревянных павильона, принадлежащих частному зверинцу. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, к 7:23 (6:23 мск) пожар потушили.На месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Городской парк в Telegram-канале сообщил, что людей в момент возгорания в зоопарке "Крошка Енот" не было. "По предварительным данным, от дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура", — заявили там.Прокуратура региона начала проверку.
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РИА Новости
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке
В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке в городском парке
САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. В городском парке Саратова загорелся павильон с животными, погибли более 40 питомцев, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы", — говорится в публикации.
В пресс-службе областного главка МЧС
уточнили, что на территории городского парка горели два деревянных павильона, принадлежащих частному зверинцу. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, к 7:23 (6:23 мск) пожар потушили.
На месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Городской парк в Telegram-канале сообщил, что людей в момент возгорания в зоопарке "Крошка Енот" не было.
"По предварительным данным, от дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура", — заявили там.
Прокуратура региона начала проверку.
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