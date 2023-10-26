https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке

В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке - РИА Новости, 26.10.2023

В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке

В городском парке Саратова загорелся павильон с животными, погибли более 40 питомцев, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:04

2023-10-26T09:04

2023-10-26T10:39

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. В городском парке Саратова загорелся павильон с животными, погибли более 40 питомцев, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы", — говорится в публикации.В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что на территории городского парка горели два деревянных павильона, принадлежащих частному зверинцу. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, к 7:23 (6:23 мск) пожар потушили.На месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Городской парк в Telegram-канале сообщил, что людей в момент возгорания в зоопарке "Крошка Енот" не было. "По предварительным данным, от дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура", — заявили там.Прокуратура региона начала проверку.

https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html

саратов

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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)