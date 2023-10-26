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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 26.10.2023 (обновлено: 14:18 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/poteri-1905386175.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:08
2023-10-26T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
угледар
старомайорское
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР."Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905386814.html
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россия, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до ста военнослужащих

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России
Военнослужащие Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Военнослужащие Вооруженных сил России . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.
«
"Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУгледарСтаромайорское
 
 
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