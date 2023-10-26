Рейтинг@Mail.ru
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/postavka-1905413568.html
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США - РИА Новости, 26.10.2023
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США
Украинские военные выражают недовольство тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, сообщает Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:20
2023-10-26T15:20
в мире
украина
сша
израиль
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинские военные выражают недовольство тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, сообщает Business Insider со ссылкой на солдат ВСУ."Они думают, что дали Украине так много денег, и потом удивляются, что не могут понять, где сейчас эти деньги. Но средства не поступают напрямую на Украину. Они все еще в США. Напрямую на Украину приходит только устаревшее оборудование", – возмутился один из бойцов ВСУ.Он также отметил, что Украина получает недостаточно помощи для такой протяженной линии фронта.Президент США Джон Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
https://ria.ru/20231026/zayavlenie-1905293862.html
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4e4310ef6782c72407611cfa49fb9f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, израиль, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Израиль, Вооруженные силы Украины
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США

BI: ВСУ получают старую технику от США вместо обещанных финансовых средств

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинские военные выражают недовольство тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, сообщает Business Insider со ссылкой на солдат ВСУ.
"Они думают, что дали Украине так много денег, и потом удивляются, что не могут понять, где сейчас эти деньги. Но средства не поступают напрямую на Украину. Они все еще в США. Напрямую на Украину приходит только устаревшее оборудование", – возмутился один из бойцов ВСУ.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Выход один": в Германии сделали неожиданное заявление о России и США
26 октября, 08:48
Он также отметил, что Украина получает недостаточно помощи для такой протяженной линии фронта.
Президент США Джон Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
26 октября, 14:42
 
В миреУкраинаСШАИзраильВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала