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"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США - РИА Новости, 26.10.2023
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США
Украинские военные выражают недовольство тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, сообщает Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:20
2023-10-26T15:20
2023-10-26T15:20
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинские военные выражают недовольство тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, сообщает Business Insider со ссылкой на солдат ВСУ."Они думают, что дали Украине так много денег, и потом удивляются, что не могут понять, где сейчас эти деньги. Но средства не поступают напрямую на Украину. Они все еще в США. Напрямую на Украину приходит только устаревшее оборудование", – возмутился один из бойцов ВСУ.Он также отметил, что Украина получает недостаточно помощи для такой протяженной линии фронта.Президент США Джон Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
https://ria.ru/20231026/zayavlenie-1905293862.html
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в мире, украина, сша, израиль, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Израиль, Вооруженные силы Украины
"Этого недостаточно": в ВСУ пришли в ярость из-за действий США
BI: ВСУ получают старую технику от США вместо обещанных финансовых средств