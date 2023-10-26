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Минфин проведет оценку эффективности гибких экспортных пошлин по отраслям - РИА Новости, 26.10.2023
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05:34 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/poshliny-1905285177.html
Минфин проведет оценку эффективности гибких экспортных пошлин по отраслям
Минфин проведет оценку эффективности гибких экспортных пошлин по отраслям - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин проведет оценку эффективности гибких экспортных пошлин по отраслям
Минфин РФ в середине 2024 года оценит экономическую эффективность гибких экспортных пошлин в отраслях, где они были введены, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:34
2023-10-26T05:34
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ в середине 2024 года оценит экономическую эффективность гибких экспортных пошлин в отраслях, где они были введены, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, был проведен анализ, чтобы посмотреть, как изменение курса рубля влияет на себестоимость в ресурсных секторах и как это влияет на выручку, по итогам которого увидели, что сейчас там сформировалась экономическая рента. "Но надо понимать, что в дальнейшем будет догоняющая инфляция расходов. Сейчас она особо не чувствуется, но произойдет позже за счет удорожания импортных компонентов и, соответственно, роста себестоимости продукции. Поэтому летом-осенью следующего года нужно будет оценить, какая инфляция затрат образуется у производителей, чтобы понять, нужно ли продлевать пошлины или нет", - отметил Сазанов, добавив, что, может быть, необходимо будет их скорректировать в сторону уменьшения с учетом догоняющей инфляции у производителей. "Исходя из этого, срок действия пошлин сейчас ограничен концом следующего года, чтобы в середине года была возможность вернуться к этому вопросу и опять проанализировать экономическую эффективность в отраслях, где действуют пошлины", - сказал замминистра. Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет 10%, а ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения.
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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин проведет оценку эффективности гибких экспортных пошлин по отраслям

Минфин в 2024 году оценит эффективность гибких экспортных пошлин по отраслям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ в середине 2024 года оценит экономическую эффективность гибких экспортных пошлин в отраслях, где они были введены, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, был проведен анализ, чтобы посмотреть, как изменение курса рубля влияет на себестоимость в ресурсных секторах и как это влияет на выручку, по итогам которого увидели, что сейчас там сформировалась экономическая рента.
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"Но надо понимать, что в дальнейшем будет догоняющая инфляция расходов. Сейчас она особо не чувствуется, но произойдет позже за счет удорожания импортных компонентов и, соответственно, роста себестоимости продукции. Поэтому летом-осенью следующего года нужно будет оценить, какая инфляция затрат образуется у производителей, чтобы понять, нужно ли продлевать пошлины или нет", - отметил Сазанов, добавив, что, может быть, необходимо будет их скорректировать в сторону уменьшения с учетом догоняющей инфляции у производителей.
"Исходя из этого, срок действия пошлин сейчас ограничен концом следующего года, чтобы в середине года была возможность вернуться к этому вопросу и опять проанализировать экономическую эффективность в отраслях, где действуют пошлины", - сказал замминистра.
Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет 10%, а ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения.
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