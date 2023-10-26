https://ria.ru/20231026/poshlina-1905287370.html

Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины

Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины - РИА Новости, 26.10.2023

Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины

Минфин РФ получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты, рассказал замминистра финансов... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:46

2023-10-26T06:46

2023-10-26T06:46

китай

монголия

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости. Представитель "Интер РАО" Александра Панина в сентябре сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины. Минэнерго РФ поддержало эту инициативу. Комментируя предложение "Интер РАО" об исключении энергетики из-под действия гибкой экспортной пошлины, Сазанов сказал: "Да, обращение есть. Оно рассматривается – мы изучаем экономику и контракты. Находимся в процессе обмена сведениями с компанией". Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. На фоне введения такой пошлины "Интер РАО" в конце сентября предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина поясняла, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией и Китаем об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября на 7%. По словам Паниной, рост цены электроэнергии для Китая не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.

https://ria.ru/20231026/nalog-1905285601.html

https://ria.ru/20231012/elektroenergiya-1902376356.html

китай

монголия

россия

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китай, монголия, экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз