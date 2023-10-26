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Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины
Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины
Минфин РФ получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты, рассказал замминистра финансов... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:46
2023-10-26T06:46
2023-10-26T06:46
китай
монголия
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости. Представитель "Интер РАО" Александра Панина в сентябре сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины. Минэнерго РФ поддержало эту инициативу. Комментируя предложение "Интер РАО" об исключении энергетики из-под действия гибкой экспортной пошлины, Сазанов сказал: "Да, обращение есть. Оно рассматривается – мы изучаем экономику и контракты. Находимся в процессе обмена сведениями с компанией". Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. На фоне введения такой пошлины "Интер РАО" в конце сентября предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина поясняла, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией и Китаем об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября на 7%. По словам Паниной, рост цены электроэнергии для Китая не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.
https://ria.ru/20231026/nalog-1905285601.html
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китай, монголия, экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Китай, Монголия, Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины
Минфин изучает вопрос вывода электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины