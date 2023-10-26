https://ria.ru/20231026/poryadok-1905273753.html

Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов

Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 26.10.2023

Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов

Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:49

2023-10-26T00:49

2023-10-26T00:49

михаил ульянов (дипломат)

россия

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245367_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_70e8682b16af138b8f3ff66e5464d42c.jpg

ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Россия намерена сделать все возможное, чтобы формирующийся новый мировой порядок был многополярным и демократическим", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. По словам дипломата, нынешний мир живет в эпоху перемен, и "будущее определяется сегодня".

https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил ульянов (дипломат), россия, вена