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Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 26.10.2023
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов
Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:49
2023-10-26T00:49
2023-10-26T00:49
михаил ульянов (дипломат)
россия
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Россия намерена сделать все возможное, чтобы формирующийся новый мировой порядок был многополярным и демократическим", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. По словам дипломата, нынешний мир живет в эпоху перемен, и "будущее определяется сегодня".
https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html
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михаил ульянов (дипломат), россия, вена
Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов
Ульянов: Россия намерена сделать все, чтобы мировой порядок был многополярным
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия намерена сделать все возможное, чтобы формирующийся новый мировой порядок был многополярным и демократическим", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
По словам дипломата, нынешний мир живет в эпоху перемен, и "будущее определяется сегодня".