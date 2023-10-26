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Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 26.10.2023
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00:49 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/poryadok-1905273753.html
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 26.10.2023
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов
Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:49
2023-10-26T00:49
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Россия намерена сделать все возможное, чтобы формирующийся новый мировой порядок был многополярным и демократическим", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. По словам дипломата, нынешний мир живет в эпоху перемен, и "будущее определяется сегодня".
https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html
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михаил ульянов (дипломат), россия, вена
Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена
Россия будет делать все для многополярного порядка, заявил постпред Ульянов

Ульянов: Россия намерена сделать все, чтобы мировой порядок был многополярным

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным и демократическим, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия намерена сделать все возможное, чтобы формирующийся новый мировой порядок был многополярным и демократическим", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
16 октября, 07:15
По словам дипломата, нынешний мир живет в эпоху перемен, и "будущее определяется сегодня".
 
Михаил Ульянов (дипломат)РоссияВена
 
 
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