https://ria.ru/20231026/politsiya-1905431321.html

СМИ: полицию Лисбона в США направили искать устроившего массовую стрельбу

СМИ: полицию Лисбона в США направили искать устроившего массовую стрельбу - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: полицию Лисбона в США направили искать устроившего массовую стрельбу

Начальник полиции города Лисбон в американском штате Мэн направил всех местных правоохранителей на поиски подозреваемого в массовой стрельбе в соседнем городе... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:29

2023-10-26T16:29

2023-10-26T16:29

в мире

мэн (штат)

массовая стрельба в штате мэн

сша

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Начальник полиции города Лисбон в американском штате Мэн направил всех местных правоохранителей на поиски подозреваемого в массовой стрельбе в соседнем городе Льюистон, где, по данным СМИ, погибли от 15 до 20 человек, сообщает телеканал CNN. "Начальник полиции Лисбона Райан Макги поднял весь свой департамент и закрыл местные дела для поиска человека, который в среду открыл стрельбу в соседнем Льюистоне", - говорится в сообщении телеканала. Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются. Такие же меры приняли власти соседнего с Льюистоном города Лисбон. В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905312496.html

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286981.html

мэн (штат)

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в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн, сша