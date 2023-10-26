СМИ: полицию Лисбона в США направили искать устроившего массовую стрельбу
CNN: всю полицию Лисбона в США направили искать устроившего массовую стрельбу
© AP Photo / Steven SenneСотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Начальник полиции города Лисбон в американском штате Мэн направил всех местных правоохранителей на поиски подозреваемого в массовой стрельбе в соседнем городе Льюистон, где, по данным СМИ, погибли от 15 до 20 человек, сообщает телеканал CNN.
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"Начальник полиции Лисбона Райан Макги поднял весь свой департамент и закрыл местные дела для поиска человека, который в среду открыл стрельбу в соседнем Льюистоне", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются. Такие же меры приняли власти соседнего с Льюистоном города Лисбон.
В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.