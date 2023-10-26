https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html

Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело

Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело - РИА Новости, 26.10.2023

Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:40

2023-10-26T14:40

2023-10-26T14:41

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и требовал полмиллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве в свободное от службы время вымогал у местного жителя 500 тысяч рублей за "непривлечение к уголовной ответственности" по сфабрикованным основаниям - подброшенным сверткам с марихуаной. "В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве", - сказал источник, добавив, что расследование ведут сотрудники Следственного комитета.

https://ria.ru/20230913/dilera-1896152681.html

москва

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2023

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москва, происшествия