https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело - РИА Новости, 26.10.2023
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:40
2023-10-26T14:40
2023-10-26T14:41
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и требовал полмиллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве в свободное от службы время вымогал у местного жителя 500 тысяч рублей за "непривлечение к уголовной ответственности" по сфабрикованным основаниям - подброшенным сверткам с марихуаной. "В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве", - сказал источник, добавив, что расследование ведут сотрудники Следственного комитета.
https://ria.ru/20230913/dilera-1896152681.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Против подбросившего наркотики москвичу полицейского завели уголовное дело