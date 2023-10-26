Рейтинг@Mail.ru
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 26.10.2023 (обновлено: 14:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело - РИА Новости, 26.10.2023
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:40
2023-10-26T14:41
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и требовал полмиллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве в свободное от службы время вымогал у местного жителя 500 тысяч рублей за "непривлечение к уголовной ответственности" по сфабрикованным основаниям - подброшенным сверткам с марихуаной. "В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве", - сказал источник, добавив, что расследование ведут сотрудники Следственного комитета.
https://ria.ru/20230913/dilera-1896152681.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело

Против подбросившего наркотики москвичу полицейского завели уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве возбуждено против сотрудника полиции, который, по оперативным данным, подбросил москвичу наркотики и требовал полмиллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве в свободное от службы время вымогал у местного жителя 500 тысяч рублей за "непривлечение к уголовной ответственности" по сфабрикованным основаниям - подброшенным сверткам с марихуаной.
«
"В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве", - сказал источник, добавив, что расследование ведут сотрудники Следственного комитета.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики
13 сентября, 16:37
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала