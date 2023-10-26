https://ria.ru/20231026/pogoda-1905291277.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 26.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:12

2023-10-26T08:12

2023-10-26T08:12

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Тишковец. От отметил, что в четверг на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт с юго-запада, откуда к исходу дня потянутся снеговые облака. "Ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231025/osen-1904806578.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода