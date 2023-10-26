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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 26.10.2023
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08:12 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pogoda-1905291277.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 26.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:12
2023-10-26T08:12
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Тишковец. От отметил, что в четверг на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт с юго-запада, откуда к исходу дня потянутся снеговые облака. "Ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидается облачная погода и около нуля градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Тишковец.
От отметил, что в четверг на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт с юго-запада, откуда к исходу дня потянутся снеговые облака.
"Ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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