https://ria.ru/20231026/pogoda-1905291277.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 26.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:12
2023-10-26T08:12
2023-10-26T08:12
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Тишковец. От отметил, что в четверг на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт с юго-запада, откуда к исходу дня потянутся снеговые облака. "Ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20231025/osen-1904806578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидается облачная погода и около нуля градусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Облачная погода, местами снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Тишковец.
От отметил, что в четверг на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт с юго-запада, откуда к исходу дня потянутся снеговые облака.
"Ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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