https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905466236.html

В Палестине рассказали, сколько мирных жителей погибли от действий Израиля

В Палестине рассказали, сколько мирных жителей погибли от действий Израиля - РИА Новости, 26.10.2023

В Палестине рассказали, сколько мирных жителей погибли от действий Израиля

За последние три недели в результате действий Израиля погибли 7 тысяч палестинцев, почти все они были мирными гражданами, заявил на заседании чрезвычайной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:16

2023-10-26T18:16

2023-10-26T18:17

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ООН, 26 окт - РИА Новости. За последние три недели в результате действий Израиля погибли 7 тысяч палестинцев, почти все они были мирными гражданами, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "1700 женщин были убиты Израилем за последние две недели. 7000 палестинцев были убиты Израилем за последние почти 3 недели. 70% из них - женщины и дети. Почти все убитые - мирные граждане", - сказал Мансур. "Вот эту войну некоторые из вас защищают? Это преступления. Это варварство. Если вы не остановите ее ради тех, кто был убит, остановите ради тех, чьи жизни мы еще можем спасти", - добавил он. По его словам, 1600 палестинцев находятся под обломками, "и никто не может их оттуда достать". Мансур также подчеркнул, что "80 палестинских семей потеряли по 10 или более членов этих семей". Он добавил, что ранены в общей сложности 18000 человек. Как указал постоянный наблюдатель, Израиль уничтожил более 40% домов в секторе Газа. "1,4 миллиона человек покинули дома", - добавил он. Ранее минздрав сектора Газа сообщал, что число жертв в анклаве превысило 7 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905441439.html

https://ria.ru/20231026/vmeshatelstvo-1905445435.html

https://ria.ru/20231026/khamas-1905420956.html

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