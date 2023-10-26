https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905441439.html

В Палестине заявили, что располагают данными обо всех погибших в Газе

В Палестине заявили, что располагают данными обо всех погибших в Газе - РИА Новости, 26.10.2023

В Палестине заявили, что располагают данными обо всех погибших в Газе

Палестинские власти обладают именами, адресами и возрастом всех жертв, убитых Израилем в Газе, сомнения в их достоверности у президента США Джо Байдена не... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:50

2023-10-26T16:50

2023-10-26T16:50

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Палестинские власти обладают именами, адресами и возрастом всех жертв, убитых Израилем в Газе, сомнения в их достоверности у президента США Джо Байдена не вызывают удивления, заявил постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. Накануне американский президент заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. При этом агентства ООН используют цифры, представленные министерством здравоохранения Газы. "ООН - это профессионалы. Они знают свое дело, они знают, что у них будут доказательства. Мы говорим с самого начала, что у нас есть имена, адреса и возраст всех палестинских мучеников. Что касается Байдена, он ни в чем не уверен, даже в себе. Однажды он говорит, что видел фотографии (израильских детей, якобы обезглавленных ХАМАС– ред.), а через два часа говорит, что нет. Когда он посетил премьер-министра Израиля, он (Байден – ред.) сказал, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен "другой командой". Потом они обнаружили, что это все не так просто", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Крайши призвал Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка попросить израильскую сторону предоставить ему список имен 1,4 тысячи израильских жертв нападения 7 октября. "Если они (США и Израиль – ред.) не хотят нам верить (по количеству жертв среди гражданского населения - ред.), есть независимая комиссия по установлению фактов, созданная Советом ООН по правам человека в 2021 году. Пусть они позволят им приехать и провести расследование. Мы, со своей стороны, готовы согласиться с тем, что они скажут для каждой из сторон. Мы знаем об их лжи еще со времен Ирака (в 2003 году – ред.)", - добавил глава дипмиссии. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/khamas-1905420956.html

https://ria.ru/20231026/palestina-1905421207.html

https://ria.ru/20231026/izrail-1905430024.html

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