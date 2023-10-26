https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 26.10.2023

В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:33

2023-10-26T18:33

2023-10-26T19:04

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, задержан житель Раменского округа 1995 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. "Двадцать третьего октября текущего года… обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности её 11-летней дочери", - рассказала Петрова. Она также отметила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, которыми будет принято процессуальное решение.Ранее телеграм-канал Shot публиковал видео, на котором видно, как мужчина уводит 11-летнюю школьницу в сторону заброшенного здания, где, по его информации, и надругался над ней.

https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html

https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова