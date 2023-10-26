https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 26.10.2023
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:33
2023-10-26T18:33
2023-10-26T19:04
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905473360_0:0:3613:2033_1920x0_80_0_0_d12fdf7fc2cec230fe75a4b9caef16a2.png
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, задержан житель Раменского округа 1995 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. "Двадцать третьего октября текущего года… обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности её 11-летней дочери", - рассказала Петрова. Она также отметила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, которыми будет принято процессуальное решение.Ранее телеграм-канал Shot публиковал видео, на котором видно, как мужчина уводит 11-летнюю школьницу в сторону заброшенного здания, где, по его информации, и надругался над ней.
https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html
https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905473360_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_63936af69fb98703f9b233bf53369aad.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки