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В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 26.10.2023
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18:33 26.10.2023 (обновлено: 19:04 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 26.10.2023
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:33
2023-10-26T19:04
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, задержан житель Раменского округа 1995 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. "Двадцать третьего октября текущего года… обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности её 11-летней дочери", - рассказала Петрова. Она также отметила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, которыми будет принято процессуальное решение.Ранее телеграм-канал Shot публиковал видео, на котором видно, как мужчина уводит 11-летнюю школьницу в сторону заброшенного здания, где, по его информации, и надругался над ней.
https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова
В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки

© Подмосковная полиция/TelegramПодозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Подмосковье. 26 октября 2023
Подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Подмосковье. 26 октября 2023
© Подмосковная полиция/Telegram
Подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Подмосковье. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, задержан житель Раменского округа 1995 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.
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«
"Двадцать третьего октября текущего года… обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности её 11-летней дочери", - рассказала Петрова.
Она также отметила, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, которыми будет принято процессуальное решение.
Ранее телеграм-канал Shot публиковал видео, на котором видно, как мужчина уводит 11-летнюю школьницу в сторону заброшенного здания, где, по его информации, и надругался над ней.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна Петрова
 
 
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