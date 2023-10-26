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Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн задержан, сообщили СМИ
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн задержан, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн задержан, сообщили СМИ
Правоохранительные органы американского штата Мэн задержали мужчину, предположительно, учинившего массовую стрельбу в городе Льюистоне, жертвами стали не менее... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:39
2023-10-26T04:39
2023-10-26T05:21
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы американского штата Мэн задержали мужчину, предположительно, учинившего массовую стрельбу в городе Льюистоне, жертвами стали не менее 22 человек, передает телеканал Fox News.По его информации, к расследованию подключились сотрудники Федерального бюро расследований США. Само расследование возглавляет полиция штата.Согласно информации американских СМИ, во время происшествия могли пострадать порядка 60 человек. По предварительным данным, стрельба велась в трех различных локациях города, включая торговый центр и бар.
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в мире, фбр, мэн (штат), сша
В мире, ФБР, Мэн (штат), США
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн задержан, сообщили СМИ
Fox: подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне в штате Мэн задержан