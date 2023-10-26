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Более 6 миллиардов рублей сэкономили резиденты ОЭЗ Подмосковья на таможне
Более 6 миллиардов рублей сэкономили резиденты ОЭЗ Подмосковья на таможне - РИА Новости, 26.10.2023
Более 6 миллиардов рублей сэкономили резиденты ОЭЗ Подмосковья на таможне
Около 6,6 миллиарда рублей сэкономили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Московской области на таможенной пошлине, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:30
2023-10-26T14:30
2023-10-26T14:30
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около 6,6 миллиарда рублей сэкономили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Московской области на таможенной пошлине, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Обнуление таможенной пошлины является одним из преимуществ, которые получают резиденты отдельных особых экономических зон в РФ. Эта преференция позволяет инвесторам, которые реализуют проекты на территории ОЭЗ, существенно экономить при запуске производства. "За пять с половиной лет – с 2018 года - резиденты подмосковных технико-внедренческих ОЭЗ "Дубна" и "Исток" за счет обнуления таможенной пошлины сэкономили порядка 6,6 миллиарда рублей. Это весьма существенная поддержка, позволяющая инвесторам значительно повысить эффективность реализации своих проектов именно на территории особых экономических зон", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что за указный период резиденты ОЭЗ "Дубна" за счет нулевой ставки таможенной пошлины смогли сэкономить почти 1,1 миллиарда рублей. Компании, которые работают в ОЭЗ "Исток", — свыше 5,5 миллиарда рублей. В пресс-службе уточнили, что на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает резидентам нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Аналогичная ставка работает в отношении вывозимой в зарубежные страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), таможня
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), таможня
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около 6,6 миллиарда рублей сэкономили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Московской области на таможенной пошлине, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Обнуление таможенной пошлины является одним из преимуществ, которые получают резиденты отдельных особых экономических зон в РФ
. Эта преференция позволяет инвесторам, которые реализуют проекты на территории ОЭЗ, существенно экономить при запуске производства.
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"За пять с половиной лет – с 2018 года - резиденты подмосковных технико-внедренческих ОЭЗ "Дубна" и "Исток" за счет обнуления таможенной пошлины сэкономили порядка 6,6 миллиарда рублей. Это весьма существенная поддержка, позволяющая инвесторам значительно повысить эффективность реализации своих проектов именно на территории особых экономических зон", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
Она добавила, что за указный период резиденты ОЭЗ "Дубна" за счет нулевой ставки таможенной пошлины смогли сэкономить почти 1,1 миллиарда рублей. Компании, которые работают в ОЭЗ "Исток", — свыше 5,5 миллиарда рублей.
В пресс-службе уточнили, что на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает резидентам нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Аналогичная ставка работает в отношении вывозимой в зарубежные страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ.