https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905389654.html

Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО

Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО - РИА Новости, 26.10.2023

Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО

В текущем году инвалидам Московской области выплатили свыше 2,5 миллиона рублей на компенсацию стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:15

2023-10-26T14:15

2023-10-26T14:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

осаго

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В текущем году инвалидам Московской области выплатили свыше 2,5 миллиона рублей на компенсацию стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В текущем году компенсацию стоимости ОСАГО получили порядка 600 инвалидов Подмосковья на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Напомню, что эта мера поддержки назначается автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение компенсации за ОСАГО в размере 50% доступно для инвалидов, родителей или опекунов детей-инвалидов, которые имеют медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации при условии, что страховка полностью оплачена. Оформление компенсации, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, возможно при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг.

https://realty.ria.ru/20231026/stroitelstvo-1905356331.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, осаго