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Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО - РИА Новости, 26.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:15 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905389654.html
Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО
Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО - РИА Новости, 26.10.2023
Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО
В текущем году инвалидам Московской области выплатили свыше 2,5 миллиона рублей на компенсацию стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:15
2023-10-26T14:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
осаго
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В текущем году инвалидам Московской области выплатили свыше 2,5 миллиона рублей на компенсацию стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В текущем году компенсацию стоимости ОСАГО получили порядка 600 инвалидов Подмосковья на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Напомню, что эта мера поддержки назначается автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение компенсации за ОСАГО в размере 50% доступно для инвалидов, родителей или опекунов детей-инвалидов, которые имеют медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации при условии, что страховка полностью оплачена. Оформление компенсации, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, возможно при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, осаго
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ОСАГО

Более 2,5 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья за ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В текущем году инвалидам Московской области выплатили свыше 2,5 миллиона рублей на компенсацию стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В текущем году компенсацию стоимости ОСАГО получили порядка 600 инвалидов Подмосковья на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Напомню, что эта мера поддержки назначается автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что получение компенсации за ОСАГО в размере 50% доступно для инвалидов, родителей или опекунов детей-инвалидов, которые имеют медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации при условии, что страховка полностью оплачена.
Оформление компенсации, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, возможно при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваОСАГО
 
 
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