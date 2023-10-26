https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905344027.html

Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья

Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 26.10.2023

Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья

В лесах Московской области ликвидировали 130 незаконных рекламных конструкций за неделю, самое большое число объектов сняли в Орехово-Зуевском лесничестве,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:22

2023-10-26T12:22

2023-10-26T12:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В лесах Московской области ликвидировали 130 незаконных рекламных конструкций за неделю, самое большое число объектов сняли в Орехово-Зуевском лесничестве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Только за одну неделю в подмосковных лесах было демонтировано 136 рекламных конструкций различных видов. Практически все они были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что самое большое количество рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском (36), Московском учебно-опытном (21) и Ступинском (18) лесничествах. В общей сложности за девять месяцев в лесах региона ликвидировали более пяти тысяч различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек. В пресс-службе добавили, что крепеж рекламы на деревьях наносит существенный вред лесным насаждениям и приводит к их гибели. Кроме того, за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрено административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Суммы штрафов составляют на граждан - до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231025/komleskhoz-1905230914.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов