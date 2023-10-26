https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905344027.html
Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья
Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 26.10.2023
Свыше 130 незаконных объектов рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья
В лесах Московской области ликвидировали 130 незаконных рекламных конструкций за неделю, самое большое число объектов сняли в Орехово-Зуевском лесничестве,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:22
2023-10-26T12:22
2023-10-26T12:22
новости подмосковья
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георгий филимонов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В лесах Московской области ликвидировали 130 незаконных рекламных конструкций за неделю, самое большое число объектов сняли в Орехово-Зуевском лесничестве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Только за одну неделю в подмосковных лесах было демонтировано 136 рекламных конструкций различных видов. Практически все они были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что самое большое количество рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском (36), Московском учебно-опытном (21) и Ступинском (18) лесничествах. В общей сложности за девять месяцев в лесах региона ликвидировали более пяти тысяч различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек. В пресс-службе добавили, что крепеж рекламы на деревьях наносит существенный вред лесным насаждениям и приводит к их гибели. Кроме того, за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрено административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Суммы штрафов составляют на граждан - до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В лесах Московской области ликвидировали 130 незаконных рекламных конструкций за неделю, самое большое число объектов сняли в Орехово-Зуевском лесничестве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Только за одну неделю в подмосковных лесах было демонтировано 136 рекламных конструкций различных видов. Практически все они были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов
, его слова приводит пресс-служба.
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Он уточнил, что самое большое количество рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском (36), Московском учебно-опытном (21) и Ступинском (18) лесничествах. В общей сложности за девять месяцев в лесах региона ликвидировали более пяти тысяч различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек.
В пресс-службе добавили, что крепеж рекламы на деревьях наносит существенный вред лесным насаждениям и приводит к их гибели.
Кроме того, за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрено административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Суммы штрафов составляют на граждан - до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.