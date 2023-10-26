https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905274936.html

Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля

Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля - РИА Новости, 26.10.2023

Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля

Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля, сообщает пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T01:04

2023-10-26T01:04

2023-10-26T01:04

израиль

россия

сша

владимир путин

кевин маккарти

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля, сообщает пресс-служба законодательного органа. "Резолюция принята 410 голосами "за", при 10 "против" и шестерых воздержавшихся", - сообщила пресс-служба в соцсети Х. Резолюция о "поддержке Израиля в его защите от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами" не имеет законодательной силы и стала символическим жестом в качестве первого документа, который одобрила палата представителей, утвердившая ранее конгрессмена Майка Джонсона новым спикером. Законодательный орган, как сообщалось, не функционировал более трех недель после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905226327.html

https://ria.ru/20231025/izrail-1905073816.html

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израиль, россия, сша, владимир путин, кевин маккарти, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире