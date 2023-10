https://ria.ru/20231026/pesnya-1905459525.html

Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года

Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года - РИА Новости, 26.10.2023

Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года

Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона... РИА Новости, 26.10.2023

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона будет выпущена 2 ноября. "Песня Now and Then будет выпущена по всему миру в четверг 2 ноября. ... Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен в пятницу 3 ноября", - говорится в сообщении Маккартни на его официальном сайте. Музыкант отметил, что Now and Then - последняя песня Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над композицией продолжали работать Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. "... теперь песня наконец закончена Полом и Ринго спустя более чем 40 лет", - говорится в сообщении на сайте Маккартни. Кроме того, 1 ноября выйдет видеоролик о создании песни с эксклюзивными кадрами и комментариями участников Beatles, сына Леннона Шона Оно-Леннона и режиссера Питера Джексона, который ранее снимал о группе документальный фильм The Beatles: Get Back. Восьмого декабря 1980 года в спину Леннона выстрелили пять раз, в это время он вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Убийца Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

