Рейтинг@Mail.ru
Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:48 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pesnya-1905459525.html
Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года
Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года - РИА Новости, 26.10.2023
Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года
Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:48
2023-10-26T17:48
культура
нью-йорк (город)
джон леннон
the beatles
пол маккартни
джордж харрисон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863990679_0:148:2791:1718_1920x0_80_0_0_13f0f14622d6647763e788587ac930ea.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона будет выпущена 2 ноября. "Песня Now and Then будет выпущена по всему миру в четверг 2 ноября. ... Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен в пятницу 3 ноября", - говорится в сообщении Маккартни на его официальном сайте. Музыкант отметил, что Now and Then - последняя песня Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над композицией продолжали работать Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. "... теперь песня наконец закончена Полом и Ринго спустя более чем 40 лет", - говорится в сообщении на сайте Маккартни. Кроме того, 1 ноября выйдет видеоролик о создании песни с эксклюзивными кадрами и комментариями участников Beatles, сына Леннона Шона Оно-Леннона и режиссера Питера Джексона, который ранее снимал о группе документальный фильм The Beatles: Get Back. Восьмого декабря 1980 года в спину Леннона выстрелили пять раз, в это время он вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Убийца Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
https://ria.ru/20231016/makkartni-1903063415.html
https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863990679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_78120aa369699dc688fab01e3c094e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), джон леннон, the beatles, пол маккартни, джордж харрисон
Культура, Нью-Йорк (город), Джон Леннон, The Beatles, Пол Маккартни, Джордж Харрисон
Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года

Маккартни: последняя песня Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года

© AP PhotoThe Beatles
The Beatles - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo
The Beatles. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона будет выпущена 2 ноября.
«
"Песня Now and Then будет выпущена по всему миру в четверг 2 ноября. ... Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен в пятницу 3 ноября", - говорится в сообщении Маккартни на его официальном сайте.
Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку
16 октября, 19:22
Музыкант отметил, что Now and Then - последняя песня Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над композицией продолжали работать Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
«
"... теперь песня наконец закончена Полом и Ринго спустя более чем 40 лет", - говорится в сообщении на сайте Маккартни.
Кроме того, 1 ноября выйдет видеоролик о создании песни с эксклюзивными кадрами и комментариями участников Beatles, сына Леннона Шона Оно-Леннона и режиссера Питера Джексона, который ранее снимал о группе документальный фильм The Beatles: Get Back.
Восьмого декабря 1980 года в спину Леннона выстрелили пять раз, в это время он вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Убийца Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
Участники группы The Beatles - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
13 июня, 17:44
 
КультураНью-Йорк (город)Джон ЛеннонThe BeatlesПол МаккартниДжордж Харрисон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала