Последняя песня группы Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года
Маккартни: последняя песня Beatles с вокалом Леннона выйдет 2 ноября 2023 года
© AP PhotoThe Beatles
© AP Photo
The Beatles. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни сообщил, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона будет выпущена 2 ноября.
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"Песня Now and Then будет выпущена по всему миру в четверг 2 ноября. ... Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен в пятницу 3 ноября", - говорится в сообщении Маккартни на его официальном сайте.
Музыкант отметил, что Now and Then - последняя песня Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над композицией продолжали работать Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
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"... теперь песня наконец закончена Полом и Ринго спустя более чем 40 лет", - говорится в сообщении на сайте Маккартни.
Кроме того, 1 ноября выйдет видеоролик о создании песни с эксклюзивными кадрами и комментариями участников Beatles, сына Леннона Шона Оно-Леннона и режиссера Питера Джексона, который ранее снимал о группе документальный фильм The Beatles: Get Back.
Восьмого декабря 1980 года в спину Леннона выстрелили пять раз, в это время он вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Убийца Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.