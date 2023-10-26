https://ria.ru/20231026/peskov-1905352792.html
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 26.10.2023
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США
Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:47
2023-10-26T12:47
2023-10-26T12:48
политика
сша
россия
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не думаю", - ответил Песков на вопрос о том, может ли повлиять на политику США избрание нового спикера палаты представителей. Ранее сообщалось, что палата представителей США с четвертой попытки определилась со спикером, третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон.
https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сша, россия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США
Песков: новый спикер палаты представителей вряд ли повлияет на политику США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не думаю", - ответил Песков на вопрос о том, может ли повлиять на политику США избрание нового спикера палаты представителей.
Ранее сообщалось, что палата представителей США с четвертой попытки определилась со спикером, третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон.
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