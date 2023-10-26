Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 26.10.2023 (обновлено: 12:48 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/peskov-1905352792.html
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 26.10.2023
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США
Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:47
2023-10-26T12:48
политика
сша
россия
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не думаю", - ответил Песков на вопрос о том, может ли повлиять на политику США избрание нового спикера палаты представителей. Ранее сообщалось, что палата представителей США с четвертой попытки определилась со спикером, третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон.
https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США

Песков: новый спикер палаты представителей вряд ли повлияет на политику США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не думаю", - ответил Песков на вопрос о том, может ли повлиять на политику США избрание нового спикера палаты представителей.
Ранее сообщалось, что палата представителей США с четвертой попытки определилась со спикером, третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон.
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступает на пресс-конференции у здания Капитолия в Вашингтоне. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера
26 октября, 05:02
 
ПолитикаСШАРоссияДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала