https://ria.ru/20231026/peskov-1905352792.html

Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США

Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 26.10.2023

Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США

Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:47

2023-10-26T12:47

2023-10-26T12:48

политика

сша

россия

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не думаю", - ответил Песков на вопрос о том, может ли повлиять на политику США избрание нового спикера палаты представителей. Ранее сообщалось, что палата представителей США с четвертой попытки определилась со спикером, третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон.

https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сша, россия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году