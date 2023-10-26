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Песков: надо стремиться к сбалансированному варианту резолюции ООН по Газе

Песков: надо стремиться к сбалансированному варианту резолюции ООН по Газе - РИА Новости, 26.10.2023

Песков: надо стремиться к сбалансированному варианту резолюции ООН по Газе

Российский вариант резолюции ООН по эскалации палестино-израильского конфликта был более сбалансированным, чем у США, нужно всех призывать к прекращению огня, а РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:24

2023-10-26T12:24

2023-10-26T12:32

израиль

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в мире

сша

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский вариант резолюции ООН по эскалации палестино-израильского конфликта был более сбалансированным, чем у США, нужно всех призывать к прекращению огня, а не одну сторону, и стремиться к выходу на сбалансированный вариант, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нужно продолжать усилия. Во-первых, можно стремиться к тому, чтобы совместно выйти всё-таки на сбалансированный вариант. Мы убеждены, что наш вариант был гораздо более сбалансированный. Нужно всех призывать к прекращению огня и нельзя осуждать только действия одной стороны. Все-таки резолюция должна носить сбалансированный характер, и здесь нужно продолжать дипломатические усилия", - сказал он.

израиль

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2023

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израиль, оон, в мире, сша, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году