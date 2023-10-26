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В Ярославской области начали выпускать перевязочные материалы
В Ярославской области начали выпускать перевязочные материалы - РИА Новости, 26.10.2023
В Ярославской области начали выпускать перевязочные материалы
Современные перевязочные материалы для военной медицины начали выпускать в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:45
2023-10-26T20:45
2023-10-26T20:45
ярославская область
медицина
производство
военные
ярославская область
технологии
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Современные перевязочные материалы для военной медицины начали выпускать в Ярославской области, сообщает правительство региона. "Сегодня губернатор Михаил Евраев побывал на предприятии, занимающемся разработкой и производством эффективных перевязочных гемостатических средств, позволяющих в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь на поле боя или во время катастроф", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что раньше такая продукция поставлялась из-за рубежа, а сейчас эту нишу занимают отечественные компании. "Предприятие намерено увеличить объем производства в пять-шесть раз. Мы будем активно помогать, чтобы новые изделия в максимально короткие сроки прошли необходимые процедуры по сертификации и начался их промышленный выпуск. Такие средства должны как можно быстрее поступать в наши войска. В составе гуманитарной помощи более 2 тысяч изделий уже направили в зону проведения специальной военной операции", - подчеркнул Евраев. На встрече с губернатором особо подчеркивалось, что перевязочные гемостатические средства в Ярославской области выпускают исключительно из российского сырья, с использованием отечественных технологий и оборудования. Также на встрече отмечалось, что в конце лета данная продукция была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", и заинтересованность в поставках выразили МЧС, Минобороны России и медицинские компании. "В связи с этим научно-производственное объединение, выпускающее их, намерено расширять производственные мощности. К концу года будут установлены новые автоматические линии. Сейчас в разработке находятся еще два гемостатических средства для военного и гражданского использования", - сообщает правительство Ярославской области.
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медицина, производство, военные, ярославская область, технологии, михаил евраев
Ярославская область, Медицина, Производство, Военные, Ярославская область, Технологии, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Современные перевязочные материалы для военной медицины начали выпускать в Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Сегодня губернатор Михаил Евраев
побывал на предприятии, занимающемся разработкой и производством эффективных перевязочных гемостатических средств, позволяющих в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь на поле боя или во время катастроф", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что раньше такая продукция поставлялась из-за рубежа, а сейчас эту нишу занимают отечественные компании.
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
"Предприятие намерено увеличить объем производства в пять-шесть раз. Мы будем активно помогать, чтобы новые изделия в максимально короткие сроки прошли необходимые процедуры по сертификации и начался их промышленный выпуск. Такие средства должны как можно быстрее поступать в наши войска. В составе гуманитарной помощи более 2 тысяч изделий уже направили в зону проведения специальной военной операции", - подчеркнул Евраев.
На встрече с губернатором особо подчеркивалось, что перевязочные гемостатические средства в Ярославской области выпускают исключительно из российского сырья, с использованием отечественных технологий и оборудования. Также на встрече отмечалось, что в конце лета данная продукция была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", и заинтересованность в поставках выразили МЧС
, Минобороны России
и медицинские компании.
"В связи с этим научно-производственное объединение, выпускающее их, намерено расширять производственные мощности. К концу года будут установлены новые автоматические линии. Сейчас в разработке находятся еще два гемостатических средства для военного и гражданского использования", - сообщает правительство Ярославской области.