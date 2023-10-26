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Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана - РИА Новости, 26.10.2023
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18:58 26.10.2023 (обновлено: 19:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/peregovory-1905477304.html
Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана
Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана - РИА Новости, 26.10.2023
Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кяни вопросы иранской ракетной программы и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:58
2023-10-26T19:08
иран
россия
сергей рябков
оон
тегеран (город)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кяни вопросы иранской ракетной программы и международного сотрудничества Тегерана в этой сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."Основное внимание было уделено ситуации с осуществлением резолюции СБ ООН 2231, в том числе с учётом прекращения действия ряда её положений, касавшихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также "заморозки" активов некоторых юридических и физических лиц ИРИ", - сообщил МИД РФ по итогам встречи дипломатов в Москве.Россия и Иран подтвердили приверженность своим обязательствам в рамках резолюции СБ ООН по иранской ракетной программе, а также отметили систематические грубые нарушения требований СБ ООН со стороны США, Евросоюза и Великобритании.
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иран, россия, сергей рябков, оон, тегеран (город)
Иран, Россия, Сергей Рябков, ООН, Тегеран (город)
Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана

МИД: Рябков обсудил с коллегой из Ирана вопросы иранской ракетной программы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кяни вопросы иранской ракетной программы и международного сотрудничества Тегерана в этой сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"Основное внимание было уделено ситуации с осуществлением резолюции СБ ООН 2231, в том числе с учётом прекращения действия ряда её положений, касавшихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также "заморозки" активов некоторых юридических и физических лиц ИРИ", - сообщил МИД РФ по итогам встречи дипломатов в Москве.
Россия и Иран подтвердили приверженность своим обязательствам в рамках резолюции СБ ООН по иранской ракетной программе, а также отметили систематические грубые нарушения требований СБ ООН со стороны США, Евросоюза и Великобритании.
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