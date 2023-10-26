https://ria.ru/20231026/peregovory-1905477304.html

Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана

Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана - РИА Новости, 26.10.2023

Рябков провел переговоры с коллегой из Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кяни вопросы иранской ракетной программы и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:58

2023-10-26T18:58

2023-10-26T19:08

иран

россия

сергей рябков

оон

тегеран (город)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кяни вопросы иранской ракетной программы и международного сотрудничества Тегерана в этой сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."Основное внимание было уделено ситуации с осуществлением резолюции СБ ООН 2231, в том числе с учётом прекращения действия ряда её положений, касавшихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также "заморозки" активов некоторых юридических и физических лиц ИРИ", - сообщил МИД РФ по итогам встречи дипломатов в Москве.Россия и Иран подтвердили приверженность своим обязательствам в рамках резолюции СБ ООН по иранской ракетной программе, а также отметили систематические грубые нарушения требований СБ ООН со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html

иран

россия

тегеран (город)

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иран, россия, сергей рябков, оон, тегеран (город)