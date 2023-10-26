https://ria.ru/20231026/pentagon-1905514132.html
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон - РИА Новости, 26.10.2023
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон
Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:16
2023-10-26T22:16
2023-10-26T22:16
израиль
в мире
патрик райдер
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". "Я могу подтвердить, что в дополнение к противоракетам "Железного купола", которые мы отправляем в Израиль, мы также планируем передать Израилю две системы "Железный купол", которые сейчас находятся в нашем распоряжении", - сказал пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон
Пентагон подтвердил планы передать Израилю две батареи ПРО "Железный купол"