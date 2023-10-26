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США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон

США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон - РИА Новости, 26.10.2023

США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон

Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:16

2023-10-26T22:16

2023-10-26T22:16

израиль

в мире

патрик райдер

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". "Я могу подтвердить, что в дополнение к противоракетам "Железного купола", которые мы отправляем в Израиль, мы также планируем передать Израилю две системы "Железный купол", которые сейчас находятся в нашем распоряжении", - сказал пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

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израиль, в мире, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году