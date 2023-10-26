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США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон - РИА Новости, 26.10.2023
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22:16 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pentagon-1905514132.html
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон - РИА Новости, 26.10.2023
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон
Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:16
2023-10-26T22:16
израиль
в мире
патрик райдер
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол". "Я могу подтвердить, что в дополнение к противоракетам "Железного купола", которые мы отправляем в Израиль, мы также планируем передать Израилю две системы "Железный купол", которые сейчас находятся в нашем распоряжении", - сказал пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
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израиль, в мире, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол", подтвердил Пентагон

Пентагон подтвердил планы передать Израилю две батареи ПРО "Железный купол"

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил планы передать Израилю закупленные ранее у него же две батареи комплексов ПРО "Железный купол".
"Я могу подтвердить, что в дополнение к противоракетам "Железного купола", которые мы отправляем в Израиль, мы также планируем передать Израилю две системы "Железный купол", которые сейчас находятся в нашем распоряжении", - сказал пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
 
ИзраильВ миреПатрик РайдерМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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