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В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину - РИА Новости, 27.10.2023
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23:14 26.10.2023 (обновлено: 09:00 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pamyatnik-1905521213.html
В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину
В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину - РИА Новости, 27.10.2023
В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину
Памятник художнику Илье Репину в Киеве вандалы обмотали пленкой, сообщает украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T23:14
2023-10-27T09:00
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник художнику Илье Репину в Киеве вандалы обмотали пленкой, сообщает украинское издание "Страна.ua" "Памятник живописцу Илье Репину в Киеве, который находится рядом с парком им. Шевченко, обмотали в пленку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В публикации так же отметили, что Репин, внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи. В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу хранится несколько его работ. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html
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в мире, киев, илья репин, страна.ua, украина, россия, сергей лавров
В мире, Киев, Илья Репин, Страна.ua, Украина, Россия, Сергей Лавров
В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину

Страна.ua: в Киеве вандалы обмотали пленкой памятник художнику Илье Репину

© Фото : Общественное достояниеХудожник Илья Репин. 1909 год
Художник Илья Репин. 1909 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Общественное достояние
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник художнику Илье Репину в Киеве вандалы обмотали пленкой, сообщает украинское издание "Страна.ua"
«
"Памятник живописцу Илье Репину в Киеве, который находится рядом с парком им. Шевченко, обмотали в пленку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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23 октября, 17:50
В публикации так же отметили, что Репин, внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи.
В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу хранится несколько его работ.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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