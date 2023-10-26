https://ria.ru/20231026/palestina-1905421207.html

Постпред Палестины в ООН высказался о лицемерии Запада по Газе и Украине

Постпред Палестины в ООН высказался о лицемерии Запада по Газе и Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Постпред Палестины в ООН высказался о лицемерии Запада по Газе и Украине

Ни один западный лидер не осудил убийства Израилем палестинских мирных жителей за последние 56 лет, в то время как через месяц после начала конфликта на Украине РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:52

2023-10-26T15:52

2023-10-26T15:52

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Ни один западный лидер не осудил убийства Израилем палестинских мирных жителей за последние 56 лет, в то время как через месяц после начала конфликта на Украине Запад предпринял более тысячи мер против России, заявил постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. "Мы видели, что произошло около двух лет назад на Украине. Через месяц после этого (24 февраля 2022 г. – ред.) этими странами (Запад – ред.) было принято более тысячи мер в отношении России. За последние 56 лет, назовите мне хоть одного европейского лидера, который осудил убийство палестинских мирных жителей. Так что не просите меня осуждать ХАМАС", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Ранее президент Сербии Александр Вучич указал на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада в свете введения санкций США в отношении политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). "Жители Газы ищут в этом мире человечность, если таковая вообще существует. Особенно среди тех, кто постоянно пытается заявить, что они защитники прав человека, что они демократические страны и, следовательно, что они поддерживают единственную демократию в регионе (Израиль – ред.). Если демократия убивает мирных жителей - позор этой демократии и этой культуре. Мы против таких демократий. Мы их не хотим. Демократия - это совершенно другое. Избрание террористов и преступников, таких как Гитлер, который был избран демократическим путем, - это не демократия", - добавил глава дипмиссии Палестины. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, россия, израиль, палестина, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон