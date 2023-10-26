https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html

Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора

Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора - РИА Новости, 26.10.2023

Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора

Израиль применил боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа, заявил журналистам постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:44

2023-10-26T13:44

2023-10-26T15:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Израиль применил боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа, заявил журналистам постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши."Израиль использовал белый фосфор во время своих ударов по Газе, что также было установлено Human Rights Watch", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Представитель американского госдепа Мэттью Миллер 19 октября отметил, что у США также нет доказательств использования Израилем белого фосфора в Газе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

https://ria.ru/20231026/izrail-1905394405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, женева (город)