https://ria.ru/20231026/ovsyannikova-1905383727.html

Суд в Москве лишил Марину Овсянникову родительских прав

Суд в Москве лишил Марину Овсянникову родительских прав - РИА Новости, 26.10.2023

Суд в Москве лишил Марину Овсянникову родительских прав

Щербинский районный суд Москвы лишил экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову родительских прав, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:02

2023-10-26T14:02

2023-10-26T14:02

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МОСКВА, 26 окт- РИА Новости. Щербинский районный суд Москвы лишил экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову родительских прав, сообщили РИА Новости в суде. "Решение вынесено, исковые требования удовлетворены", - сказала собеседница агентства. Как следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы, истцом выступил бывший муж Овсянниковой Игорь. У них двое детей: 11-летняя девочка, проживающая с матерью в Париже, и 17-летний юноша, оставшийся в России. Суд не уточнил, касается ли решение обоих детей, "поскольку дело относится к категории, затрагивающей права несовершеннолетних". В Telegram-канале Овсянниковой появилась информация, согласно которой суд лишил ее родительских прав на обоих детей. Басманный суд Москвы 4 октября заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. Как указала прокурор, своей акцией она намеревалась "способствовать нарастанию социальной напряженности и причинить вред интересам РФ". Изначально суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Однако она сбежала и, по словам ее адвоката, находится "под защитой одной из европейских стран". В середине марта 2022 года Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".

https://ria.ru/20221017/ovsyannikova-1824590256.html

https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

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Кирилл Волков

москва, россия, происшествия