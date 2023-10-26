https://ria.ru/20231026/ovchinskiy-1905261192.html

Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме

Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023

Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме

Столичные промпредприятия заключили ряд соглашений о сотрудничестве на Международной промышленной выставке VIIF во Вьетнаме благодаря поддержке центра... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:11

2023-10-26T07:11

2023-10-26T07:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

вьетнам

москва

латинская америка

владислав овчинский

снг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Столичные промпредприятия заключили ряд соглашений о сотрудничестве на Международной промышленной выставке VIIF во Вьетнаме благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Всего на выставке свои передовые разработки представили 6 предприятий. Вьетнамские партнеры заинтересовались, в частности, продукцией производителя автоматических коробок передач, гибридных и электротрансмиссий "КАТЕ", производителя систем управления движением поездов "ЭЛТЕЗА", и других столичных компаний."Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром". Специалисты организовывают бизнес-миссии, помогают презентовать продукцию на международных выставках и форумах. Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме", – сказал Овчинский.Как отметили в пресс-службе ДИПП, эксперты Центра "Моспром" анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

вьетнам

москва

латинская америка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вьетнам, москва, латинская америка, владислав овчинский, снг