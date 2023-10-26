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Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:11 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ovchinskiy-1905261192.html
Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023
Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Столичные промпредприятия заключили ряд соглашений о сотрудничестве на Международной промышленной выставке VIIF во Вьетнаме благодаря поддержке центра... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:11
2023-10-26T07:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
вьетнам
москва
латинская америка
владислав овчинский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Столичные промпредприятия заключили ряд соглашений о сотрудничестве на Международной промышленной выставке VIIF во Вьетнаме благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Всего на выставке свои передовые разработки представили 6 предприятий. Вьетнамские партнеры заинтересовались, в частности, продукцией производителя автоматических коробок передач, гибридных и электротрансмиссий "КАТЕ", производителя систем управления движением поездов "ЭЛТЕЗА", и других столичных компаний."Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром". Специалисты организовывают бизнес-миссии, помогают презентовать продукцию на международных выставках и форумах. Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме", – сказал Овчинский.Как отметили в пресс-службе ДИПП, эксперты Центра "Моспром" анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.
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экономика, вьетнам, москва, латинская америка, владислав овчинский, снг
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Вьетнам, Москва, Латинская Америка, Владислав Овчинский, СНГ

Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме

© Фото: пресс-служба ДИПП Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
© Фото: пресс-служба ДИПП
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Столичные промпредприятия заключили ряд соглашений о сотрудничестве на Международной промышленной выставке VIIF во Вьетнаме благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Всего на выставке свои передовые разработки представили 6 предприятий. Вьетнамские партнеры заинтересовались, в частности, продукцией производителя автоматических коробок передач, гибридных и электротрансмиссий "КАТЕ", производителя систем управления движением поездов "ЭЛТЕЗА", и других столичных компаний.
«
"Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром". Специалисты организовывают бизнес-миссии, помогают презентовать продукцию на международных выставках и форумах. Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме", – сказал Овчинский.
© Фото: пресс-служба ДИПП Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
© Фото: пресс-служба ДИПП
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Как отметили в пресс-службе ДИПП, эксперты Центра "Моспром" анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.
© Фото: пресс-служба ДИПП Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
© Фото: пресс-служба ДИПП
Столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаВьетнамМоскваЛатинская АмерикаВладислав ОвчинскийСНГ
 
 
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