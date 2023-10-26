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Офис губернатора Флориды готовит оружие и боеприпасы для Израиля

Офис губернатора Флориды готовит оружие и боеприпасы для Израиля - РИА Новости, 26.10.2023

Офис губернатора Флориды готовит оружие и боеприпасы для Израиля

Офис губернатора Флориды Рона Десантиса заявил, что власти штата готовят оружие и боеприпасы для отправки в Израиль, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:39

2023-10-26T23:39

2023-10-26T23:39

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Офис губернатора Флориды Рона Десантиса заявил, что власти штата готовят оружие и боеприпасы для отправки в Израиль, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Пресс-секретарь офиса Джереми Редферн сообщил, что Флорида уже отправила в Израиль грузовые самолеты с медицинскими препаратами, беспилотниками, бронежилетами и шлемами. По словам Редферна, штат также работает над поставками в Израиль неопределенного количества оружия и боеприпасов, приобретение которых финансировались частными лицами. Инициатива властей Флориды привела к недоразумению между офисом Десантиса и израильским дипломатом. В офисе губернатора заявили, что действуют по просьбе генерального консула Израиля в Майами. Однако генконсул Маор Эльбаз-Старинский заявил, что не запрашивал беспилотники, бронежилеты или каски и не говорил с губернатором о помощи в получении оружия или боеприпасов через частных лиц. "Через меня ничего не проходило. Мы никогда не общались по поводу поставок оружия или боеприпасов. Единственное, с отправкой чего я имел дело, - это медицинские препараты", - сказал генконсул. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905466236.html

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в мире, израиль, флорида, россия, владимир путин, рон десантис, хамас, оон