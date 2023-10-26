https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html

"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России

"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России - РИА Новости, 26.10.2023

"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России

Российские ударные вертолеты Ка-52 и мобильные противотанковые комплексы эффективно используются в зоне спецоперации, не давая ВСУ шанса проводить атаки, заявил РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:42

2023-10-26T14:42

2023-10-26T14:42

россия

украина

сша

скотт риттер

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 и мобильные противотанковые комплексы эффективно используются в зоне спецоперации, не давая ВСУ шанса проводить атаки, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший американский разведчик Скотт Риттер."ВСУ губят не столько минные поля, сколько мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов, которые находятся за этими полями. Каждый раз, когда ВСУ останавливаются, мобильные расчеты ПТРК уничтожают их и затем исчезают. А потом еще прилетают вертолеты Ка-52 "Аллигатор", кружат над полем боя <…> и нейтрализуют украинскую бронетехнику", – отметил он.Риттер подчеркнул, что у Украины нет ни надлежащей системы ПВО, ни другой военной техники, чтобы отражать атаки российской армии."Вот почему их перемалывают. Мы (США. – Прим. ред.) знали, что это произойдет", – заключил бывший разведчик.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231026/kinzhal-1905335313.html

https://ria.ru/20231026/zayavlenie-1905293862.html

россия

украина

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россия, украина, сша, скотт риттер, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"