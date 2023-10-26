https://ria.ru/20231026/orenburzhe-1905360714.html

Более 18 миллиардов рублей выделят в Оренбуржье на нацпроекты в 2024 году

Более 18 миллиардов рублей выделят в Оренбуржье на нацпроекты в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023

Более 18 миллиардов рублей выделят в Оренбуржье на нацпроекты в 2024 году

В Оренбургской области приняли базовые и системообразующие документы – утвердили прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:06

2023-10-26T13:06

2023-10-26T13:06

оренбургская область

оренбург

денис паслер

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Оренбургской области приняли базовые и системообразующие документы – утвердили прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в следующем году на реализацию нацпроектов предусмотрено более 18,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Прогноз развития экономики основан на результатах текущего года с учетом федеральных параметров, которые накануне представило Минэкономразвития России. Экономический блок правительства также принял во внимание глобальные и общероссийские тренды: цены на нефть, ослабление рубля по отношению к иностранным валютам, сохранение уровня безработицы и рост реальных доходов населения, ускоренный рост инвестиционной активности", - написал Паслер. Он добавил, что структура экономики региона меняется, становится более устойчивой. Растет доля налоговых поступлений в областной бюджет от обрабатывающих предприятий, логистики, металлургии. Снижается зависимость от нефтегазового сектора. Также, по словам Паслера, в регионе за семь месяцев текущего года рост промышленного производства достиг 6%. "Такая тенденция будет сохраняться и в ближайшие три года. Планируется также ускоренный рост инвестиций в основной капитал – более 5% ежегодно. Видим, что ставка на развитие передовых технологий и запуск новых инвестиционных проектов себя полностью оправдывает. Предприятия становятся сильнее и продолжают вкладывать средства как в модернизацию производств, так и в выпуск новых продуктов. Зачастую это продукты с высоким экспортным потенциалом", - написал Паслер. Он также отметил, что одновременно с указанными тенденциями продолжится рост реальных зарплат. На сегодняшний день рост доходов в Оренбургской области составляет 16%, в среднем по стране этот показатель на отметке 7,7%, подчеркнул Паслер. "На основе прогноза социально-экономического развития формируется областной бюджет. Его проект на ближайшие три года служит решению главных задач, среди которых повышение зарплаты бюджетников, реализация социальных и приоритетных проектов, укрепление и развитие инфраструктуры. Например, темп роста расходов на оплату труда к текущему уровню составляет в нашем финансовом плане более 10%", - отметил губернатор Оренбуржья. Также в ближайшие годы на территории области продолжат строить школы. Так, в 2024 году планируют возвести четыре образовательных учреждения. "Заложены средства на новую ледовую арену с двумя катками в Оренбурге и на капремонт Оренбургского государственного цирка. В полном объеме предусмотрены средства для реализации национальных проектов – всего более 18,5 миллиарда рублей в 2024 году, причем почти 10 миллиардов – это средства региона", - пишет Паслер. Он добавил, что в регионе бюджет сбалансированный, но при этом гибкий. При этом Паслер не исключил, что будут коррективы уже после утверждения госбюджета на 2024 год и в перспективе трехлетки. "Самое главное – социальная направленность областного бюджета. Этот приоритет остается неизменным. Для сохранения устойчивости бюджета есть возможность использования различных финансовых инструментов. Кредитный рейтинг региона позволяет нам при необходимости привлечь ресурсы практически из любых источников. В принятии таких решений главными факторами будут целесообразность и эффективность", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20231026/akra-1905360002.html

https://ria.ru/20231025/oms-1905173726.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)