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Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО

Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО - РИА Новости, 26.10.2023

Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО

Подмосковные больницы продолжают оснащать оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:18

2023-10-26T16:18

2023-10-26T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подмосковные больницы продолжают оснащать оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, сообщил телеканал "360".Первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что только с начала 2023 года медицинские учреждения получили более 100 единиц оборудования, которое необходимо при диагностике злокачественных новообразований. Потому что именно обнаружение заболевания на ранней стадии во многом облегчает процесс дальнейшего лечения."Во многом благодаря закупке нового оборудования удается улучшать раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Она выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – объяснила Светлана Стригункова.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)