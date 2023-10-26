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Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО - РИА Новости, 26.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:18 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/onko-1905428744.html
Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО
Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО - РИА Новости, 26.10.2023
Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО
Подмосковные больницы продолжают оснащать оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:18
2023-10-26T16:18
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подмосковные больницы продолжают оснащать оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, сообщил телеканал "360".Первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что только с начала 2023 года медицинские учреждения получили более 100 единиц оборудования, которое необходимо при диагностике злокачественных новообразований. Потому что именно обнаружение заболевания на ранней стадии во многом облегчает процесс дальнейшего лечения."Во многом благодаря закупке нового оборудования удается улучшать раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Она выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – объяснила Светлана Стригункова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкДеткое отделение городской больницы
Деткое отделение городской больницы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подмосковные больницы продолжают оснащать оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, сообщил телеканал "360".
Первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что только с начала 2023 года медицинские учреждения получили более 100 единиц оборудования, которое необходимо при диагностике злокачественных новообразований. Потому что именно обнаружение заболевания на ранней стадии во многом облегчает процесс дальнейшего лечения.
"Во многом благодаря закупке нового оборудования удается улучшать раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Она выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – объяснила Светлана Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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