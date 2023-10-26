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И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома - РИА Новости, 26.10.2023
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11:51 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/obyski-1905334494.html
И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома
И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома - РИА Новости, 26.10.2023
И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома
Исполняющий обязанности мэра города Чернигова на Украине Александр Ломако написал в своем Telegram-канале, что к нему с обыском пришли сотрудники... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:51
2023-10-26T11:51
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра города Чернигова на Украине Александр Ломако написал в своем Telegram-канале, что к нему с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований. "Ломятся в квартиру с обыском. ГБР", - сообщил Ломако. Сам чиновник связывает обыск со своей критикой в адрес руководства Черниговской городской военной администрации. Ранее в сентябре к Ломако уже приходили сотрудники СБУ. Тогда заявлялось о расследовании в связи со злоупотреблениями при восстановлении энергетической инфраструктуры.
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служба безопасности украины, украина, чернигов, в мире
Служба безопасности Украины, Украина, Чернигов, В мире
И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома

И.о. мэра украинского Чернигова Ломако заявил об обысках ГБР у него дома

© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра города Чернигова на Украине Александр Ломако написал в своем Telegram-канале, что к нему с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
«
"Ломятся в квартиру с обыском. ГБР", - сообщил Ломако.
Сам чиновник связывает обыск со своей критикой в адрес руководства Черниговской городской военной администрации.
Ранее в сентябре к Ломако уже приходили сотрудники СБУ. Тогда заявлялось о расследовании в связи со злоупотреблениями при восстановлении энергетической инфраструктуры.
Служба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СБУ проводит обыски у руководства Мукачево
10 октября, 14:15
 
Служба безопасности УкраиныУкраинаЧерниговВ мире
 
 
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