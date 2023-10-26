https://ria.ru/20231026/obyski-1905334494.html

И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома

И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома - РИА Новости, 26.10.2023

И.о. мэра Чернигова заявил о новых обысках спецслужб у него дома

Исполняющий обязанности мэра города Чернигова на Украине Александр Ломако написал в своем Telegram-канале, что к нему с обыском пришли сотрудники... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:51

2023-10-26T11:51

2023-10-26T11:51

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра города Чернигова на Украине Александр Ломако написал в своем Telegram-канале, что к нему с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований. "Ломятся в квартиру с обыском. ГБР", - сообщил Ломако. Сам чиновник связывает обыск со своей критикой в адрес руководства Черниговской городской военной администрации. Ранее в сентябре к Ломако уже приходили сотрудники СБУ. Тогда заявлялось о расследовании в связи со злоупотреблениями при восстановлении энергетической инфраструктуры.

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служба безопасности украины, украина, чернигов, в мире