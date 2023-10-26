https://ria.ru/20231026/obstrel-1905474988.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:51
2023-10-26T18:51
2023-10-26T19:11
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что со стороны ВСУ ведется обстрел Калининского района города.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась территория Ясиноватского района, по которой в 18.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, сцкк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Донецку