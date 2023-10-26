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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 26.10.2023 (обновлено: 19:11 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/obstrel-1905474988.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:51
2023-10-26T19:11
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что со стороны ВСУ ведется обстрел Калининского района города.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась территория Ясиноватского района, по которой в 18.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что со стороны ВСУ ведется обстрел Калининского района города.
Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась территория Ясиноватского района, по которой в 18.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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