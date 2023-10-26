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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.10.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:51

2023-10-26T18:51

2023-10-26T19:11

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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украина

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили ракету из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что со стороны ВСУ ведется обстрел Калининского района города.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась территория Ясиноватского района, по которой в 18.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

украина

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