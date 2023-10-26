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В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 26.10.2023
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18:23 26.10.2023 (обновлено: 18:32 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/obstrel-1905467596.html
В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива
В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 26.10.2023
В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства гражданского населения. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:23
2023-10-26T18:32
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства гражданского населения."Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами (Израилем - ред.) гражданского населения", - говорится в заявлении военного крыла.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Тель-Авиве второй раз за день объявлена воздушная тревога.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/peregovory-1905464580.html
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на массовые убийства гражданских

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства гражданского населения.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами (Израилем - ред.) гражданского населения", - говорится в заявлении военного крыла.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Тель-Авиве второй раз за день объявлена воздушная тревога.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
26 октября, 18:08
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВладимир ПутинХАМАСООНРоссия
 
 
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