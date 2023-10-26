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Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте - РИА Новости, 26.10.2023
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23:43 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/obstanovka-1905524148.html
Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте
Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте - РИА Новости, 26.10.2023
Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что встретился с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:43
2023-10-26T23:43
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сша
сергей лавров
тони радакин
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что встретился с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным, рассказав им о "самых сложных направлениях" на фронте и потребностях украинской армии. "Провели встречу в широком составе с нашими партнерами - Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях", - написал Залужный в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что доложил партнерам о потребностях украинской армии. По его словам, особое внимание уделили вопросу усиления противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231026/mobilizatsiya-1905272875.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, тони радакин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Тони Радакин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте

Залужный отчитался перед США и Британией о сложной обстановке на фронте

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что встретился с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным, рассказав им о "самых сложных направлениях" на фронте и потребностях украинской армии.
«
"Провели встречу в широком составе с нашими партнерами - Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях", - написал Залужный в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что доложил партнерам о потребностях украинской армии. По его словам, особое внимание уделили вопросу усиления противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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26 октября, 21:27
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровТони РадакинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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