https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html

Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции

Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции - РИА Новости, 26.10.2023

Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции

Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но польское общество уже устало и от такой позиции, и от "безудержной поддержки Украины", заявил РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:55

2023-10-26T15:55

2023-10-26T15:55

польша

владимир шаповалов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но польское общество уже устало и от такой позиции, и от "безудержной поддержки Украины", заявил председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. "Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но наблюдается усталость польского общества и от этой позиции, и от безудержной поддержки Украины", - сказал Шаповалов в рамках круглого стола в пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Российская карта" на зарубежных выборах - 2023". Более того, как отметил эксперт, даже в Польше, которая является лидером русофобии, те политики, которые занимают откровенную антироссийскую позицию, "по сути используют российские нарративы, в том или ином виде, даже слова нашего президента", пояснил Шаповалов.

https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html

польша

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2023

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польша, владимир шаповалов