https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции - РИА Новости, 26.10.2023
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции
Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но польское общество уже устало и от такой позиции, и от "безудержной поддержки Украины", заявил РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
польша
владимир шаповалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но польское общество уже устало и от такой позиции, и от "безудержной поддержки Украины", заявил председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. "Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но наблюдается усталость польского общества и от этой позиции, и от безудержной поддержки Украины", - сказал Шаповалов в рамках круглого стола в пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Российская карта" на зарубежных выборах - 2023". Более того, как отметил эксперт, даже в Польше, которая является лидером русофобии, те политики, которые занимают откровенную антироссийскую позицию, "по сути используют российские нарративы, в том или ином виде, даже слова нашего президента", пояснил Шаповалов.
https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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польша, владимир шаповалов
Польша, Владимир Шаповалов
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции и поддержки Киева
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но польское общество уже устало и от такой позиции, и от "безудержной поддержки Украины", заявил председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
«
"Польша по-прежнему занимает откровенную антироссийскую позицию, но наблюдается усталость польского общества и от этой позиции, и от безудержной поддержки Украины", - сказал Шаповалов в рамках круглого стола в пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Российская карта" на зарубежных выборах - 2023".
Более того, как отметил эксперт, даже в Польше, которая является лидером русофобии, те политики, которые занимают откровенную антироссийскую позицию, "по сути используют российские нарративы, в том или ином виде, даже слова нашего президента", пояснил Шаповалов.
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