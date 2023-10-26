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Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выделил из городского бюджета 41 миллион долларов на нужды ВСУ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:26
2023-10-26T14:26
2023-10-26T14:26
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выделил из городского бюджета 41 миллион долларов на нужды ВСУ. Кличко в начале октября сообщал, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение на 34 миллиона долларов помощи военным. Решение было принято после прошедшего в Киеве ряда митингов против растраты бюджетных средств, протестующие требовали не тратить деньги на закупки, без которых можно обойтись, а направить их на нужды ВСУ. "Сегодня на внеочередном заседании направляем из бюджета столицы еще около 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов) тем, кто защищает сегодня Украину", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Кличко добавил, что в этом году Киев предусмотрел для ВСУ более 6,2 миллиарда гривен (169,5 миллионов долларов). Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905243755.html
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Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов на нужды ВСУ