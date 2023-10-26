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Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/nuzhdy-1905393148.html
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выделил из городского бюджета 41 миллион долларов на нужды ВСУ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:26
2023-10-26T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виталий кличко
вооруженные силы украины
киев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выделил из городского бюджета 41 миллион долларов на нужды ВСУ. Кличко в начале октября сообщал, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение на 34 миллиона долларов помощи военным. Решение было принято после прошедшего в Киеве ряда митингов против растраты бюджетных средств, протестующие требовали не тратить деньги на закупки, без которых можно обойтись, а направить их на нужды ВСУ. "Сегодня на внеочередном заседании направляем из бюджета столицы еще около 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов) тем, кто защищает сегодня Украину", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Кличко добавил, что в этом году Киев предусмотрел для ВСУ более 6,2 миллиарда гривен (169,5 миллионов долларов). Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905243755.html
https://ria.ru/20231025/vsu-1905228674.html
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в мире, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины, киев, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Киев, Денис Шмыгаль
Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов для ВСУ

Кличко заявил, что выделил из бюджета Киева 41 миллион долларов на нужды ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выделил из городского бюджета 41 миллион долларов на нужды ВСУ.
Кличко в начале октября сообщал, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение на 34 миллиона долларов помощи военным. Решение было принято после прошедшего в Киеве ряда митингов против растраты бюджетных средств, протестующие требовали не тратить деньги на закупки, без которых можно обойтись, а направить их на нужды ВСУ.
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"Сегодня на внеочередном заседании направляем из бюджета столицы еще около 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов) тем, кто защищает сегодня Украину", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что в этом году Киев предусмотрел для ВСУ более 6,2 миллиарда гривен (169,5 миллионов долларов).
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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