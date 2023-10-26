https://ria.ru/20231026/noyabrsk-1905387072.html

Ямальский Ноябрьск и сербский Алексинац установили дружественные отношения

Ямальский Ноябрьск и сербский Алексинац установили дружественные отношения - РИА Новости, 26.10.2023

Ямальский Ноябрьск и сербский Алексинац установили дружественные отношения

Представители ЯНАО и Сербии приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений между городами Ноябрьском и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:16

2023-10-26T14:16

2023-10-26T14:16

ямало-ненецкий автономный округ

ноябрьск

сербия

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Представители ЯНАО и Сербии приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений между городами Ноябрьском и Алексинацем, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава города Ноябрьска Алексей Романов 24-25 октября посетили с визитом Республику Сербия. "В ходе визита глава города Ноябрьска Алексей Романов и президент муниципалитета города Алексинаца Нишавского округа Далибор Радичевич приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений между городами Ноябрьском и Алексинацем", — говорится в сообщении. Стороны намерены создавать условия для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмена опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей Ноябрьска и Алексинаца на муниципальном уровне в различных сферах. Прежде всего, речь идет о содействии сотрудничеству в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. "Сегодняшнее событие – начало большого сотрудничества между нашими регионами, муниципалитетами в лучших традициях русско-сербской дружбы. Мы находимся под большим впечатлением от того, как здесь, на территории региона, хранится наша общая история. Во взаимодействии с командой муниципалитета мы составим план конкретных мероприятий, в который войдут проекты в сферах культуры, спорта и детского образования", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Радичевич подчеркнул, что русский и сербский народы на протяжении многих лет связаны друг с другом. "Подписание соглашения – это возможность продолжить сотрудничество в разных направлениях. Уверен, что это не первая встреча на территории нашего города", – цитирует пресс-служба Радичевича.

https://ria.ru/20231026/yamal-1905370286.html

https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html

ноябрьск

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ноябрьск, сербия, дмитрий артюхов