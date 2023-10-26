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Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами - РИА Новости, 26.10.2023
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00:28 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами - РИА Новости, 26.10.2023
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами
Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:28
2023-10-26T00:28
израиль
россия
китай
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,. Перед этим постпред Израиля, комментируя двойное вето от России и Китая на американский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, задал вопрос о том, как Москва и Пекин бы отреагировали на нападение террористов. "Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", – сказала Небензя.
https://ria.ru/20231025/situatsiya-1905252092.html
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израиль, россия, китай, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Китай, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами

Небензя: Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с населением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,.
Перед этим постпред Израиля, комментируя двойное вето от России и Китая на американский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, задал вопрос о том, как Москва и Пекин бы отреагировали на нападение террористов.
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Путин заявил, что ситуация в Израиле касается и России
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"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", – сказала Небензя.
 
ИзраильРоссияКитайВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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