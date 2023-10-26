https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами - РИА Новости, 26.10.2023

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами

Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:28

2023-10-26T00:28

2023-10-26T00:28

израиль

россия

китай

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 26 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,. Перед этим постпред Израиля, комментируя двойное вето от России и Китая на американский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, задал вопрос о том, как Москва и Пекин бы отреагировали на нападение террористов. "Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", – сказала Небензя.

https://ria.ru/20231025/situatsiya-1905252092.html

израиль

россия

китай

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израиль, россия, китай, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире